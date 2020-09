Dal Britannia al referendum per il taglio dei Parlamentari – martedì 1 settembre 2020 –

In questi anni di seconda Repubblica abbiamo assistito ad un costante depauperamento dei valori e del vivere comune.

• Ma le prove generali possiamo datarle al 30 aprile 1992; quando in un comizio altamente demagogico, una manciata di fascio comunisti capitanati da Occhetto e Leoluca Orlando Cascio, da piazza Navona si dirigono al Raphael e lanciano le monetine verso Bettino Craxi, indicato da questi falsi moralisti come l’Al Capone della politica italiana, come il capo dei ladri.

• Una Operazione di linciaggio umano in tipico stile barbaro; una condanna morale prima di un qualunque processo, la quale viene amplificata dai media che a loro volta la auto alimentano, grazie al metodo asettico con cui i media trattarono, l’argomento senza stigmatizzare l’accaduto.

• Il perfezionamento dell’operazione di imbarbarimento sociale e politico, trova la sua chiave di svolta mediante l’approvazione del sistema “maggioritario” all’italiana che distrugge le comunità politiche organizzate nei partiti di massa; questo ha comportato che le comunità organizzate di cattolici, di socialisti, di laici ed anche di comunisti vengono disperse in un anonimo ed ideologizzato agglomerato di destra e di sinistra, azzerando così le storie culturali e secolari che sono state alla base delle moderne democrazie occidentali.

• Questa operazione di manicheismo politico, padre di tutte le culture razziste e autoritarie venne spacciato dai media come innovazione della politica, ma nei fatti è stata la più grande regressione culturale e valoriale operata in un Paese dell’occidente.

• La qualità del personale politico di ieri, la sua formazione e la sua competenza oggi semplicemente non esistono più, e non perché non esistano persone competenti, ma perché sono state cambiate le regole del gioco (l’abolizione del finanziamento pubblico, la demonizzazione della politica intesa come malaffare, per cui non esiste più una selezione ed una formazione della classe politica ed amministrativa, e l’adesione ad un partito non avviene più per i suoi valori, per i suoi programmi e per le prospettive auspicate ma il più delle volte e nella maggioranza dei casi per meri interessi personali che nulla hanno a che vedere con quelli collettivi della nazione etc.).

• Poiché in modo razionale e ragionato non crediamo ai complotti ma … ma all’insieme di casualità ed interessi che come iene o avvoltoi si precipitarono sul malcapitato di turno, cosi l’Italia una volta sparita la paura del comunismo militare, ovvero scomparso il Muro di Berlino, gli interessi finanziari, fino ad allora tenuti a bada dalla politica anticomunista americana presero il sopravvento.

• Sul Britannia si incontrano esponenti italiani e stranieri della finanzia e non solo, per valutare come fare shopping delle principali e fiorenti Aziende Pubbliche Italiane.

• Molto probabilmente molti di quegli esponenti finanziari italiani e stranieri pensarono che ormai la politica fosse un orpello e che l’economia e la finanza potevano governare direttamente gli Stati senza l’intermediazione della politica. Per cui era necessario eliminare la Politica e dunque i Partiti e tutte le loro strutture, cominciando dai loro leader.

• Le alleanze politiche di supporto non credo che furono decise a tavolino ma si saldarono strada facendo.

• Mani pulite, che inizialmente era una piccola cosa, legata al malaffare della giunta e della amministrazione milanese, divenne una valanga che travolse tutto e tutti, perché una Magistratura politicizzata, mentre serviva i nuovi padroni, pensava che proprio loro i magistrati potessero rivoluzionare il paese.

• Ci fu il tentativo di esportare Mani Pulite nel mondo, ma negli altri Paesi in particolare in Germania, in Francia ed in Spagna ci furono classi dirigenti politiche non contaminate dal comunismo imperante, che fecero quadrato intorno alle loro istituzioni democratiche.

• Da noi invece, per gli ex comunisti in particolare, fu l’occasione per non affrontare – così come ancora adesso avviene per i post comunisti e per i catto comunisti presenti nel PD – il nodo della loro storia, economi ca, etico morale e politica dominata da una mentalità giacobina che spiega il giustizialismo ed il populismo presente in gran parte dell’elettorato che ancora si rifà al Partito Democratico, per andare facilmente al governo.

• E … Cosi in piena euforia giustizialista mentre il popolo veniva incitato e spronato all’antipolitica, Prodi o chi per lui, infatti non solo lui, privatizzava svendendolo, il patrimonio pubblico italiano a partire dalla SME, vendendo i pezzi pregiati prima agli amici poi agli stranieri, che a loro volta realizzavano plus valenze enormi spezzettandole e rivendendole ad altre aziende, straniere o meno che siano state…

• Determinando, e contribuendo così direttamente, il declino economico produttivo e della fora di lavoro della nazione Italia.

• Sono anni, questi della seconda repubblica, in cui per avere il consenso elettorale facile si è aumentato a dismisura il debito pubblico, e si elargite prebende a tutti i vari ceti, per non essere mandati a casa alla fine del mandato elettorale e per completare l’opera di dissesto economico.

• In tutte queste campagne elettorali perenni, dal 1992, si è svenduto il futuro dei giovani e della nazione.

• Non si sono più onorati gli impegni comunque ufficialmente sottoscritti in sede UE e con i Governi di Forza Italia lega ed Alleanza Nazionale ora Fratelli d’Italia

• Si sono create tutte le condizioni del Governo Monti, il quale da un lato è stato un fallimento totale, ma ha comunque realizzato la riforma draconiana delle pensioni essenziale per evitare il collasso del Paese, cosa che si sarebbe potuto evitare sole se nel 1994 si fosse fatta la riforma pensionistica voluta proprio dal governo Berlusconi.

• Molti intravedono e riconducono semplicisticamente sempre allo zampino dell’Europa se le cose non vanno bene.

• Ma la realtà è diversa; all’Europa serve una Italia forte, salda istituzionalmente e virtuosa, perché con l’Euro le nostre economie continentali sono ormai intrecciate.

• I nostri nemici possiamo intravederli nell’interesse della finanza speculativa inglese in particolare e in frange di quella Americana.

• Con la differenza che forse all’America serve ancora un alleato importante e credibile come l’Italia nel mediterraneo, mentre per gli inglesi, e questo in oltre centocinquanta anni di storia unitaria è una lampante continuità della diplomazia anglosassone, una Italia debole anzi debolissima è utile per mettere in difficoltà l’Europa e mantenere saldi i propri interessi sul continente e nel mediterraneo (vedi ruolo della Gran Bretagna ed anche della Francia, nella dissoluzione del regime libico di Gheddafi.

• Il fenomeno grillino nasce da un lato dalla delusione del governo Monti in cui destra e sinistra che si sono reciprocamente criminalizzati hanno dovuto governare insieme;

• Ma poi non dimenticandoci mai che, a sorpresa pressochè generale, Beppe Grillo era sul proprio sul Britannia, quando si decise del destino dell’Italia.

• Il Primo governo Giallo Verde, ha dimostrato da subito, che nonostante la demagogia di entrambi i contraenti, in alcune scelte economiche importanti prevaleva il pragmatismo della Lega contro la decrescita felice grillina, ma contemporaneamente entrambi dimostravano di non aver una politica estera coerente con l’Europa.

• E questa mancanza di politica estera è lampante anche nell’attuale governo Giallo Rosso cioè il Conte 2, ma esso è anche un rincontrarsi di coloro che nel Britannia concordarono le privatizzazioni, ed il ruolo del PD diventa così ancillare nei confronti dei 5 Stelle.

• L’attuale referendum sulla diminuzione dei parlamentari è un ultimo atto di questa strategia iniziata nel 1992, con e da mani pulite: la destabilizzazione del Paese, che solo in parte riuscita.

• Perchè La volubilità del voto popolare ha infatti sempre disturbato gli interessi dei vari gruppi di potere finanziario nel poter controllare le Istituzioni.

• E La strategia del M5S, coerente con il programma messo a punto sul Britannia con Beppe Grillo presente, è proprio quella di diminuire il numero dei parlamentari per poter meglio condizionare e selezionare la volontà degli eletti e limitare così l’influenza popolare.

• Dopo aver impoverito il Paese adesso vogliono imbavagliarlo, Covid o non Covid.

• Perché così, con pochi parlamentari, scelti ancora più apertamente dalle sole segreterie dei partiti, sarà anche più facile cambiare la Costituzione e senza passare per i Referendum confermativi; perché sarà facilissimo raggiungere con pochi parlamentari la maggioranza qualificata per cambiare la Costituzione, tutta o in parte.

