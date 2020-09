METTIAMOCELA TUTTA POSSIAMO VINCERE!

A differenza di certi ITALIANI, la considero un una scelta importante che può contribuire ad isolare il M5S. È stato il populismo (in crisi conclamata) a volere questa ” riforma” pessima e inutile, per tutti, tranne per i grillini che introducendo questo errato argomento identitario e sottoscrivendo il il referendum confermativo, hanno lanciato la conta. Possono e devono, venire isolati, ogni voto per il no, è chiodo nel coperchio della bara del populismo italiano.

Vi rammento, che non essendoci quorum, anche un solo voto può fare la differenza tra la sconfitta e la vittoria per cui, chi risponde all’appello contro il populismo, per quanto diverso da me, io lo considero un alleato il cui contributo unendosi a quello degli altri può risultare determinante.

È OGGETTIVAMENTE un ALLEATO AD INTERIM, ma per questo ancora più importante, in quanto non era un appoggio scontato, che va accolto senza spocchia, ma incoraggiato, creando contraddizioni nel campo avversario. Non era affatto scontato che F.I. non unisse le proprie truppe a quelle di Salvini e Melloni schierate in soccorso di quelle di Crimi.

Mettiamocela tutta possiamo vincere!

