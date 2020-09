“I Cinque Stelle vogliono alla guida della Corte dei Conti un magistrato che mi ha insultato pesantemente in più di una circostanza. Per me personalmente non c’è che una soluzione: chiedere i danni in sede civile per gli insulti e le menzogne. E questo faccio. Ma la partita va oltre la mia persona: è sconvolgente che nessuno rifletta sul fatto che questa politicizzazione scandalosa, con l’assegnazione di incarichi di responsabilità a chi insulta leader politici, è devastante per la credibilità delle Istituzioni”.

Se un magistrato della Corte dei Conti insulta esponenti delle istituzioni con toni degni di un hater sul web, come si può pensare di promuoverlo al vertice dell’Istituzione? Che messaggio si dà agli altri colleghi magistrati? Che bisogna appoggiarsi ai partiti e attaccare gli avversari? E se questo è il rigore istituzionale del vertice della Corte dei Conti, con quale credibilità possiamo stare in un’aula per un procedimento contabile? Può sembrare una piccola cosa, ma veder promosso ai vertici della magistratura chi insulta dà il senso della crisi istituzionale che stiamo vivendo. Tecnicamente uno scandalo.Matteo Renzi.

Penso che da tempo gli italiani abbiano perso fiducia verso la magistratura, purtroppo non sono bei segnali….Bravo Matteo….stacca la spina , non deve sembrare una piccola cosa, è semplicemente SCANDALOSO. DIMISSIONI SUBITO In Italia, adesso, sta succedendo questo e anche molto di peggio!

Bisogna tenere tutte le antenne allertate

Questo signore che insulta e diffama non è compatibile di tutti gli incarichi istituzionali soprattutto se e magistrato va querelato. Il non controllo della MAGISTRATURA È DA CRIMINALI ,ALCUNI GOVERNI HANNO DEMANDATO I LORO POTERI E IL GOVERNO DEL POPOLO NELLE MANI DI UNA BANDA DI IMBROGLIONI CHE SONO SFUGGITI A OGNI CONTROLLO.FERMATELI PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI

