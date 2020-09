POTERI FORTI E SCEMI AL POTERE.

Anche un PISCIALETTO, come l’inquisitore, sa benissimo che quando non hai argomenti, quando devi inventarti un alibi che possa mascherare, agli occhi degli altri PISCIALETTO, che ti seguono, una possibile rimonta del fronte opposto, allora anche il foglio del “movimento dei PISCIALETTI” ricorre all’antico nemico, quel nemico che, da sempre, fin dai tempi dell’Impero Romano, è sempre pronto a darti una mano e che, al momento del bisogno, non ti lascia mai da solo “IL POTERE FORTE”

Ecco, anche i PISCIALETTO a 5*, hanno trovato il bandolo della matassa.

N’culo ai poteri forti e avanti!

Quindi, a dire del minchione capo dei PISCIALETTO, chi vota NO, è un potere forte.

MA CHI CZ SONO STI POTERI FORTI DI CUI FAREI PARTE?

La CIA?, Il KGB?, Soros?, la Finanza Mondiale?, la Casaleggio?,Il Grande Fratello? La Juventus? (no questa proprio no!),

da chi cz sono manovrato si può sapere?

E allora, io e pochi altri amici, schierati per il NO, ci ritroviamo, a nostra insaputa ( io di certo, lo giuro), a far parte di quel mondo occulto e misterioso del “potere forte”, anche se, inconsapevole pedina e con ruoli, spero, marginali.

Questo è l’accusa che ci viene da questi analfabeti funzionali al potere per la paura di perdere un minchia di referendum.

Si sono pasciati, con slogan e minchiate varie, per anni, e adesso, esaurito il repertorio, ricorrono al “potere forte”, che geni.

Tutto già visto e cucinato, e con l’avvicinarsi della data del voto, si inventeranno qualche altro slogan, e tutto sarà come prima, con la sola differenza di essere riusciti a trascinare, nel pantano, anche il PD, questo PD, ma per questo non ci voleva grande sforzo.

POTERI FORTI E SCEMI AL POTERE. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo