Zingaretti ricatta: chi non vota SI mette in crisi il governo e aggiunge che lui non teme le elezioni. Zingaretti, neanche noi, a questo punto, temiamo le elezioni. NOI VOTIAMO CONVINTAMENTE NO, e se vuoi far cadere il governo, accomodati pure. RENZI ti ha messo a capo di un governo che avrebbe potuto risolvere molti problemi se solo tu non ti fossi reso prono al volere di un alleato che avresti dovuto guidare e rendere più consapevole del ruolo della politica. Invece, sin da subito, ti sei messo a 90 gradi, accettando il ricatto di Di Maio che ha preteso che RENZI non partecipasse al tavolo della politica. Fu lì che hai decretato la tua stupidità e la tua sudditanza nei confronti dei 5 *. Applausi!!! Ora fa un po’ quel che ti pare. Sei tu che puoi decidere di stare con noi o ancora una volta contro di noi. Voteremo NO, perché conosciamo il valore del Parlamento, il valore della Democrazia, il valore dei nostri Diritti anche quello di essere rappresentati democraticamente. Prima noi vogliamo cambiare la legge elettorale e tu sai bene che questo va fatto prima. E sai ancora meglio che dei cinque stelle non ci si può fidare. Tu stringiti ai tuoi alleati (?) o meglio taglieggiatori. Noi stiamo dalla parte opposta fieri e orgogliosi di fare politica a favore del Paese e della Cittadinanza.

Zingaretti ricatta: chi non vota SI mette in crisi il governo e aggiunge che lui non teme le elezioni. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo