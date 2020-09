Caro Matteo ma cosa aspetti a mandar giù questo governo fatto da ignoranti della politica .Bravo Renzi denuncia e spero che ti paghino fino all’ultima lira. Spero che lo caccino dalla magistratura

I Cinque Stelle vogliono alla guida della Corte dei Conti un magistrato che mi ha insultato pesantemente in più di una circostanza. Per me personalmente non c’è che una soluzione: chiedere i danni in sede civile per gli insulti e le menzogne. E questo faccio. Ma la partita va oltre la mia persona: è sconvolgente che nessuno rifletta sul fatto che questa politicizzazione scandalosa, con l’assegnazione di incarichi di responsabilità a chi insulta leader politici, è devastante per la credibilità delle Istituzioni. Se un magistrato della Corte dei Conti insulta esponenti delle istituzioni con toni degni di un hater sul web, come si può pensare di promuoverlo al vertice dell’Istituzione? Che messaggio si dà agli altri colleghi magistrati? Che bisogna appoggiarsi ai partiti e attaccare gli avversari? E se questo è il rigore istituzionale del vertice della Corte dei Conti, con quale credibilità possiamo stare in un’aula per un procedimento contabile? Può sembrare una piccola cosa, ma veder promosso ai vertici della magistratura chi insulta dà il senso della crisi istituzionale che stiamo vivendo. Tecnicamente uno scandalo.

La cosa é grave e Renzi ha ragione da vendere, ma la cosa più grave ( e questo purtroppo non viene detto) é che la indicazione nominativa venga esplicitamente da un partito politico di governo confermando il rapporto malato e incestuoso tra magistratura e politica, emerso con il caso Palamara. E trattandosi di magistratura contabile che dovrebbe vigilare sulle scelte relative alle entrate e le uscite del bilancio statale, la cosa é ancora più grave.I magistrati dovrebbero essere indipendenti e come tali scelti dall’organo che li rappresenta, non a caso scisso dalla politica. Sarebbe ora di rispettare la loro indipendenza.Siamo passati dalla competenza amministrativa all’insulto politico per fare carriera?! Lo vogliamo vedere in mutande.Ma ancora per quanto tempo questo paese dovrà sopportare una politica così misera fatta da uomini miseri il cui inno era ed è il vaffaday?

Caro Matteo ma cosa aspetti a mandar giù questo governo fatto da ignoranti della politica. Paese alla deriva. Renzi rifletti forse i 5s sono peggio della destra.Spero che l individuo in questione PAGHI E PAGHI DURAMENTE primo perché ha offeso lei secondo perché è un “MAGISTRATO” la cui credibilità e affidabilità è ormai sotto zero ovviamente non vorrei.mai averci a che fare e mi chiedo ma anche gli altri saranno così????È in gioco la credibilità di tutti i magistrati…Sono perfettamente d’accordo su questa vicenda come su molte altre, però non si può tirare la corda all’infinito, si rischia la credibilità! Ora o vai fino in fondo sulle cose che annunci ,Apprezzo Matteo Renzi per la misura delle sue affermazioni, mai rabbia , mai hater, solo buon senso e basta,ma e vero non esistono ancora i numeri per fare un governo diverso. Per favore, abbiate ancora un po’ di pazienza e , nel frattempo, lottiamo e cerchiamo di crescere.

Caro Matteo ma cosa aspetti a mandar giù questo governo fatto da ignoranti della politica .Bravo Renzi denuncia e spero che ti paghino fino all’ultima lira. Spero che lo caccino dalla magistratura ultima modifica: da

