Dialogo Renzi-Calenda? Terzo polo suggestione interessante, ma…”

Sorgato (Più Europa)

Tra gli appuntamenti regionali di maggiore rilievo figura sicuramente quello del Veneto. Nella coalizione di centrosinistra avversa a Luca Zaia, candidato strafavorito, figura anche Più Europa. Per comprenderne accuratamente peculiarità e obiettivi, la redazione di PoliticaNews.it ha intervistato in esclusiva Barbara Sorgato, candidata al Consiglio Regionale, nell’ambito del territorio sopra citato.

Quali aspettative nutrite realisticamente in Veneto? Sfiderete un candidato, con tutta obiettività, più performante elettoralmente…”Noi faremo la nostra partita per portare avanti le nostre idee: più diritti, più salute, più ambiente e una giustizia più giusta”.

Quali sono le peculiarità del vostro programma, che avete imposto anche all’interno della coalizione? “Il nostro programma punta ai giovani: in 13.000 hanno abbandonato il Veneto nel 2019; vogliamo tornare ad investire sulla sanità pubblica e vogliamo più attenzione all’ambiente, gli eventi metereologici degli ultimi giorni ci hanno insegnato, se ce ne fosse stato bisogno, che dobbiamo avere più attenzione per l’ambiente e per la qualità della vita dei cittadini; in tema di giustizia, poi, riteniamo che sia importante incrementare il rapporto di collaborazione volto ad individuare l’apporto dell’amministrazione regionale per migliorare l’efficienza del sistema giudiziario; una giustizia inefficiente pregiudica i diritti dei cittadini e disincentiva gli investimenti con ripercussioni sull’economia del territorio”.

Come giudica il dialogo, sempre più intenso, tra Renzi e Calenda, che – elettoralmente parlando – darà i suoi primi frutti in Puglia?”Il terzo polo potrebbe essere una buona ipotesi, ma molte “prime donne” devono fare un passo indietro e pensare al “noi” e non solo all’”io”.

