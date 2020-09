Il tifo per la Virtus Basket, il lavoro da agente immobiliare e l’attività politica nel centrodestra, fin da giovanissimo, prima con Forza Italia poi nella Lega. È il classico profilo da rampollo della borghesia bolognese quello di Luca Cavazza, 27 anni, finito ai domiciliari con le accuse di induzione alla prostituzione minorile e spaccio, anche se di lieve entità. Per il pm Stefano Dambruoso e il gip Letizio Magliaro era proprio lui a reclutare le ragazze, di cui almeno una minorenne. Dopo il salto nelle file della Lega, Cavazza è stato candidato a sostegno della senatrice Lucia Borgonzoni alle ultime elezioni regionali di gennaio 2020. Un buco nell’acqua. Già nel 2016, alle Comunali, aveva tentato di farsi eleggere come consigliere ma all’epoca correva con Forza Italia.

Quattro anni fa era il più giovane candidato del centrodestra e face parlare di sé per un post su Facebook in cui, facendo visita alla tomba di Mussolini a Predappio, scriveva: «Tutto quello che fu fatto non potrà essere cancellato. A noi!». Il 31 luglio scorso era stato immortalato con Lucia Borgonzoni alla festa della Lega a Milano Marittima, a cui aveva partecipato anche Matteo Salvini. Ma adesso sotto le Due Torri politici eletti e non, da Forza Italia al Carroccio, si affrettano a far sparire dai social foto che li ritraggono con il giovane militante la cui carriera politica, in verità, nonostante le conoscenze non è mai decollata.

Il web però non perdona e da ieri circolano le foto dei post con i quali Cavazza, quando un anno fa scoppiò lo scandalo di Bibbiano sugli affidi illeciti di minori, sbraitava «Giù le mani dai bambini». «Dopo appurate verifiche si precisa che Luca Cavazza non risulta essere iscritto alla Lega» afferma il senatore Andrea Ostellari, coordinatore del partito in Emilia. Le mani su una ragazzina poco più che bambina Cavazza ce le aveva messe: sarebbe stato lui a convincerla a partecipare ai festini a Villa Inferno con la promessa che «ci sarà della fattanza (sballo in bolognese)». «Mi utilizzava per accedere a delle feste dove si sarebbe consumata coca, per assumerne lui gratuitamente e poi offrire me per attività sessuale di gruppo. Io accettavo perché volevo la coca» racconta ancora la 17enne, oggi diventata maggiorenne, agli inquirenti.

Luca Cavazza, dalle proteste a Bibbiano a «villa inferno» a Bologna.Non mi stupirei di un aumento di consensi visto il livello di senso civico di una parte della popolazione.Dopo aver sciacallato su Bibbiano per mesi, cari leghisti, ora parlateci di Bologna. Ipocriti.Sembra la persona che intimava i COMUNISTI di non toccare i bimbi di BIBBIANO. Come pappone il Cavazza ha dimostrato notevoli capacità organizzative, mi piacerebbe anche sapere cosa lui facesse all’interno della Lega (a parte la candidatura alle Regionali con la Borgonzoni).Che bell’ambientino. Mi spiace per questa ragazza che avrebbe dovuto andare a scuola, al mare con un’amica o a mangiare una pizza con un ragazzo giusto per lei… Ma gli incontri che si fanno ti segnano nel bene e nel male. Con tutta la vita davanti spero che in futuro le dica meglio.

Chi ha figli , si chiede se questo di Bologna è un caso isolato , oppure è una punta di un iceberg di un grande giro di droga e prostituzione , che travolge i nostri ragazzi.

Purtroppo credo che non si tratta di un caso isolato ,ma di Casazza in giro per l’Italia c’è ne sono tanti . Questa Mamma che ha avuto il coraggio di denunciare il comportamento della figlia ai carabinieri è stata molto coraggiosa .Purtroppo queste mamme e papà sono pochi , e tanti Casazza possono agire indisturbati.Poi aggiungo non tutti i carabinieri sono come quelli di Piacenza, c’è chi fa il suo dovere, ma purtroppo anche il caso di Piacenza non è sicuramente un caso isolato.

Niente, la politica destrosa vedi lega e FI e non escludo M5S è oramai il luogo di approdo di scappati di casa che conoscono solo scorciatoie per arrivare a realizzare i propri distorti obbiettivi.É impressionante come si reclutano personaggi mediocri che hanno il solo merito di dimostrarsi fasciorazzisti senza preoccuparsi minimamente del livello morale che esprimono. Simboli e non sostanza, poi arrivano i carabinieri e la sostanza azzera i miseri simboli e parte l’azione di disconoscimento di chi ogni giorno agisce e evoca lo stesso pattume.

Leghisti dove siete?non commentate più? siete timidi? vi è caduta la penna? siete vivi o siete morti? siete rimasti male? Adesso il venditore di cocco del Papete vi parlerà degli sbarchi facendo assopire le vostre menti. MA! Adesso ne sono certo che ci saranno elettori così ignoranti e analfabeti, che voteranno la Lega Ladrona anche per questo siparietto del degrado sociale.Ovviamente dai benpensanti leghisti arraffoni, accattoni e trogloditi, un silenzio di tomba.Nemmeno in cenno di indignazione.Vergognatevi!