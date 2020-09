Una spericolata crisi di nervi: (M5S), SOS TEATRO DEI BURATTINI

Una spericolata crisi di nervi. Come ogni tragedia che si rispetti dentro M5S finisce tutto in farsa. In 28 non partecipano al voto di fiducia, ma gli assenti ingiustificati, si affannano a precisare, sono “solo 7”. Nel Movimento è guerra tra bande, i sospetti sulla regia di Di Maio, che sente Conte e si chiama fuori, ma i veleni non smettono di scorrere.

Come ogni tragedia che si rispetti nel Movimento 5 stelle, finisce tutto in farsa. Della cinquantina di deputati che hanno firmato l’emendamento per lo stop al rinnovo dei vertici dei Servizi segreti non ce n’è uno che si sia sfilato dal voto di fiducia imposto dal Governo. Anche la prima firmataria, Federica Dieni, che martedì prometteva fuoco e fiamme, rientra nei ranghi e vota sì, sottilenando “l’amarezza” per come è stata trattata “un’iniziativa che non era contro il Governo. In 28 non partecipano al voto, tra assenze e malattie solo alcuni in polemica, come Vittoria Baldino, che rimarca la “scelta infelice” del ricorso alla fiducia, ma assicura: “Conte non è in discussione”. Faccenda chiusa? Tutt’altro.

Il Movimento è sull’orlo di una crisi di nervi, gli strascichi sono pesantissimi. Una parte del gruppo continua a vedere lo zampino di Luigi Di Maio dietro l’operazione, zampino che l’interessato nega energicamente, con Giuseppe Conte che di buon mattino dirama una nota per smentire frizioni con il ministro degli Esteri. I due si sono telefonati e, raccontano gli entourage, pienamente chiariti. Ma i veleni non smettono di scorrere, i miasmi salgono dalle riunioni carbonare in Parlamento e nei suoi dintorni. “Hanno visto tutti che le firme erano di deputati delle più disparate Commissioni – commenta un deputato – c’era una regia dall’alto”. Di Di Maio? “E di chi se no?”. Cosimo Adelizzi è pronto a giurare il contrario: “Luigi non c’entra nulla, nessuno lo ha sentito su questa vicenda”.

E allora? Con le ore prende quota una versione differente. Che porta in direzione dei sottosegretari Angelo Tofalo e Carlo Sibilia. Sarebbero stati loro, a detta di molti, a essere tra i più attivi nel raggranellare firme che la Dieni aveva presentato con le migliori intenzioni, normale proposta di modifica prerogativa di un parlamentare che se ne vede approvare (poche) e bocciare (tante) quotidianamente.

“Era il primo giorno di rientro vero al lavoro, c’è stata una gestione superficiale”, concede Adelizzi. Tofalo e Sibilia avrebbero iniziato a chiamare amici e colleghi più stretti, le firme raccolte più perché “così si fa tra colleghi” che non per convinzione sulla materia. “Io sinceramente non avevo letto nemmeno il testo – si confida uno dei firmatari – mi fido di Federica”. Le firme aumentano, la situazione va fuori controllo. Con 50 voti a favore su una norma cara al governo in Aula si va sotto. La questione giunge sul tavolo del capogruppo Davide Crippa. Che decide di dirimere la questione convocando una riunione con gli interessati, invitando anche il capo politico Vito Crimi. I toni trascendono, Tofalo avrebbe parlato di “colpo di Stato”, Crimi gli avrebbe risposto a brutto muso. Un nulla di fatto. Così, insieme a Crippa, ha alzato il telefono e chiamato Palazzo Chigi: “Abbiamo un problema”.

Crimi e Tofalo condividono una legislatura da membri del Copasir per i 5 stelle, nel gruppo è noto che abbiano stretto rapporti e legami con settori diversi dell’intelligence. “Secondo me volevano agevolare a qualcuno nei Servizi che sarebbe rimasto fuori in caso di proroga”, dice un deputato. Un altro non ci crede: “Ricordate i 40 voti che prese Emilio Carelli all’Agcom? Lui ha firmato l’emendamento e non ha votato la fiducia. I numeri sono quelli, è un altro segnale”. L’interessato spiega che lui la fiducia l’avrebbe sicuramente votata, ma ha “mandato un certificato perché indisposto”. Di Maio sente Conte e si chiama fuori. I suoi spiegano che è vero che alcuni parlamentari vicini risultavano nell’elenco, ma c’erano anche chi, come Francesco Silvestri e Andrea Colletti, non sono assimilabili ai fedelissimi.

Il pasticcio diventa totale con l’imposizione della fiducia. “Pensate se l’avesse fatto Berlusconi o Renzi – urlano in una delle mille riunioni ufficiali e non di queste ore – Avremmo avuto Di Battista accampato in una tenda a piazza Montecitorio”. La decisione scontenta molti, anche chi da questa vicenda si era tenuto alla larga. Quando arriva la notizia Gilda Sportiello si alza e esce platealmente dall’emiciclo. I nervi sono a fior di pelle, il clima è da terrore da operetta. I 5 stelle informano che gli assenti non giustificati sono “solo sette”, arriva la nota di Iolanda Di Stasio, che si affretta a precisare che lei con la dissidenza non c’entra nulla, e che aveva informato “tempestivamente” il direttivo delle ragioni della sua assenza.

E’ tutto un ondeggiare, una guerra tra bande, piccoli gruppi organizzati che muovendosi raccolgono di volta in volta scontenti e malmostosi. “Parola d’onore, non c’è stata nessuna regia”, assicura un onorevole. Forse il problema è proprio quello.

