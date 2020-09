LA banda bassotti. IN QUESTO MONDO DI LADRI (?)

Quando la discussione arriva al bar e fa da colonna sonora al cappuccino e cornetto vuol dire che l’argomento è penetrato a fondo. Bene.

A Peppì ma pe chi voti tu a sto referendu? Nun ce lo so ancora, me sa che manco ce vado a votà. Manco a me me frega gnente, Peppì, ma io ce vado pe cancellà un po’ de quei ladroni che se pijano li sordi nostri e nun fanno gnente da la matina a la sera.

Certo che detto da uno come lei che sta seduto qui “da la matina a la sera” non fa proprio un bell’effetto. Ma che sta a dì, io lavoro sa! Oggi c’ho la 104 pe annà a trovà mi madre all’ospedale. A sì? E ci sta sei ore? Che c’entra, ce sto pe l’ora de visita, che poi cor covidde hanno puro ridotto tutto. Mica è corpa mia si ce sto poco. Ma quei “ladroni” non hanno ridotto anche la paga che si prende per la giornata intera per un’ora di 104? Fammene annà che so allergico ai professori. Immagino che lo sia stato da sempre.

Mi hanno salvato Peppino e la canizie. Ma gli altri quattro o cinque avventori presenti m’è parso siano stati attraversati da un dubbio. Magari qualcuno di loro stava in malattia, o in procinto di farsi pagare in nero lo sturo di un cesso o l’otturazione di un dente. Chissà.

Morale, cara società civile non mi rompere con le stronzate quando faccio colazione.

A casa mi hanno detto che non devo farlo più. Che cosa? La colazione al bar.

