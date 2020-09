LE VERITA’ NASCOSTE.Roma non è ingovernabile, se non da chi, per presunzione, ha paura dei romani.

LE VERITÀ NASCOSTE.

Ignazio Marino, che fu Sindaco di Roma per 28 mesi, in un articolo sul Foglio di ieri difende il suo operato. Che non fu certo solo ombre, ma che fu condizionato da errori politici, la cui pervicacia nel non riconoscerli ancora oggi dimostra quanto l’ex Sindaco non fosse adatto a quel ruolo.

Il professore dice di essere convinto che Roma sia divisa in due parti. Una maggioranza che vive nel disagio e una minoranza che cerca con determinazione di mantenere i propri privilegi. Questa non è solo una banalità, ma è soprattutto un’idea sbagliata della città. Da questa visione grossolana della società romana discenderanno errori politici a cascata, sia di metodo di governo, sia di contenuti, un esempio dei quali Marino racconta nell’articolo senza rendersi conto, ancora oggi, delle conseguenze negative delle sue azioni.

Si tratta della chiusura della discarica di Malagrotta, la più grande d’Europa, che avrebbe dovuto essere chiusa cinque anni prima, ma non lo fù, secondo lo schema sociopolitico di Marino, esclusivamente per la resistenza del proprietario dell’impianto, un esponente dei poteri forti.

“Presi la decisione da solo”, scrive l’ex Sindaco, “e, quando lo feci, la sera del 30 settembre 2013, nessuno mi rispose al telefono né a Palazzo Chigi (Enrico Letta, n.d.r.), né nella sede della Regione Lazio (Nicola Zingaretti n.d.r.) (volevo informare le istituzioni della decisione presa e attuata alla mezzanotte di quel giorno con la chiusura dei cancelli).”.

Il risultato fu che il sistema di smaltimento dei rifiuti della città, reduce da cinque anni di mala gestione della destra, non era pronto, dopo soli tre mesi dal cambio del governo Capitolino, a quel passo dettato più dall’ansia, solitaria, di mettere una bandierina, che di rendere migliore la città. E in quell’ansia dissennata sta tutta la dimostrazione della nocività di chi governa guidato, soprattutto, da un postulato ideologico sbagliato, senza tenere conto di ciò che sia utile e delle conseguenze negative dei suoi atti sulla vita dei cittadini.

Marino sostiene di avere predisposto tutti gli impianti e i servizi alternativi a Malagrotta. Fatto sta che il sistema andò in crisi, con conseguenze che non furono risolte nei successivi due anni di governo Marino, tanto che si trascinano ancora oggi, aggravati dopo circa cinque disastrosi anni di Raggi.

Un fatto compiuto in solitudine, in segreto, che l’ex Sindaco avrebbe voluto comunicare al Governo e alla Regione per telefono la sera, a poche ore dalla chiusura prevista a mezzanotte. Ci sarebbe da sorprendersi se qualcuno gli avesse risposto. Quello di Marino più che un articolo è una confessione scritta della sua inadeguatezza di governo, di una concezione umorale dei rapporti tra le istituzioni, di un isolamento altezzoso e arcigno del Sindaco, come esito di una sindrome da accerchiamento da parte di una città presunta in gran pare cattiva, da punire prima che pulire, di istituzioni democratiche ritenute nemiche.

Grillismo antelitteram, che sarà la cifra politica del suo insuccesso e della crisi con la sua maggioranza logorata da un Sindaco in autoisolamento fino alla paralisi, che vedeva nemici dappertutto come in un dramma caucasico. Sarà quello il messaggio che arriverà alla maggioranza dei romani, il presupposto divisivo per fare sì che un pugno di criminali comuni fosse percepito, per la narrazione sciagurata dei media e la strumentalizzazione politica delle opposizioni, una mafia pervasiva di tutta la Capitale. E la maggioranza dei romani, stanti quelle premesse, preferirà inevitabilmente l’originale M5S al suo surrogato precursore.

Roma non era e non è quella immaginata da Marino. Roma è un enorme giacimento di energie morali e materiali, di competenze eccellenti e civismo. I romani sono la sua prima risorsa.

A questo enorme capitale umano, ignorato e spesso umiliato (si mise in dubbio persino l’esistenza di anticorpi), che popola sia le periferie del centro che i centri delle periferie, Marino, come la Raggi, avrebbe dovuto fare riferimento aprendo il Campidoglio ai cittadini che gli avevano dato fiducia e conquistando quella degli altri. Nessuna politica che voglia far rinascere Roma può prescindere da questo riconoscimento e dalla chiamata a cooperare col Campidoglio di questo “terzo incomodo”. Che chiede “solo” una città che funzioni per abitare, lavorare, studiare, vivere meglio.

Roma non è ingovernabile, se non da chi, per presunzione, ha paura dei romani.

