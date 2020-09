QUESTA E LA DEMOCRAZIA GRILLINA.

“Avremo un Parlamento più controllabile”. Le ragioni da brivido del Sì del 5 stelle Tizi .

Il deputato dice la sua sulle ragioni del taglio dei parlamentari, con la democrazia rappresentativa ridotta a fucina di ladrocinio e poco altro. E allora sì, tanto varrebbe eliminarla.

Il deputato e aspirante costituzionalista dei cinque stelle, Manuel Tuzi, ieri ha fornito una interpretazione ulteriore per incitare a votare sì al taglio dei parlamentari: “È ovvio che anche riducendo per esempio il numero dei parlamentari, secondo me una cosa importante che va detta, anche sui fenomeni di corruzione, è ovvio che un Parlamento ridotto in termini di numeri è anche un Parlamento che può essere controllato meglio, perché maggiore è il numero dei parlamentari, maggiore è il numero di persone che possono essere potenzialmente corrotte”. Il sillogismo è incantevole: siccome i parlamentari sono esseri corruttibili, se ci sono meno parlamentari, ci saranno meno corrotti. E ai pochi sopravvissuti terremo bene gli occhi addosso, magari col trojan.

Eccola, ben spiattellata, la visione grillina alla base della riforma: la democrazia rappresentativa è una fucina di ladrocinio e poco altro. E allora sì, tanto varrebbe eliminarla. Se, invece di ridurre i parlamentari, li aboliamo, aboliremo anche la corruzione (come già, dicono, è stata abolita la povertà). Poi, a legiferare, ci penseranno Tuzi, i suoi amici e i loro algoritmi. Purtroppo il programma di abolire fessi e fesserie non è ancora all’ordine del giorno. Però ci possiamo provare noi quando andiamo a votare.

Da quando l’homo sapiens calpesta il suolo di questo pianeta, le persone intelligenti sono sempre state una esigua minoranza e questo e uno di questi,e nella classifica al ribasso e uno dei primi ultini.

Ma questi dove hanno studiato la Costituzione? All’asilo materno immagino, ed i cittadini devono adeguarsi alle leggi che propongono questi personaggi, siamo in un eterno carnevale! Beh, è quanto auspicato da loro da sempre: un passo verso la sostituzione della democrazia rappresentativa disegnata dalla nostra costituzione con quella diretta da loro. Non capisco lo stupore. E soprattutto non capisco chi auspica una alleanza organica con loro.

Ha detto quello che hanno sempre sostenuto sin dal’inizio e che hanno perseguito con determinazione: La loro fortuna è stata quella di aver trovato per strada dei Salvini e dei Zingaretti inadeguati prestati alla politica che non sono stati capaci di metterli a tacere. Pazienza chi è causa del proprio mal pianga se stesso! COMUNQUE:Il potere tragicomico del M5S è figlio della destrutturazione della Nazione iniziata con la fine della Prima Repubblica – implosa con Mani Pulite – e proseguita con le pagliacciate della Seconda Repubblica.

La moglie di Duilio Poggiolini aveva predetto la crisi della Nazione mentre era tratta in arresto, scagliando anatemi massonici contro gli italiani

