“Dicendo NO si manda un messaggio chiaro: non sprecate risorse politiche in queste cose! Pensate ai problemi veri”. #CarloCottarelli #IoVotoNO #CosìNO #Referendum2020.

E quindi è stato sbagliato votare no al referendum di Renzi, signor Cottarelli sono d’accordo con lei ,però purtroppo quel voto era un voto contro Renzi. Purtroppo e andata cosi, e non me lo auguro sarà ancora così gli ignoranti sono costanti, forse percentualmente in aumento! Come si dice è inutile versare lacrime sul latte versato ma viene spontaneo pensare che era già tutto pronto: taglio dei senatori, nuova legge elettorale, il taglio del CNEL, il taglio delle provincia, ecc… e noi furbastri e boccaloni abbiamo mandato tutto in malora da masochisti perfetti e adesso dovremmo fare un referendum che non ha senso farlo da solo. Sapete che vi dico andate in malora.

