PERCHÉ VOTO NO

● Il referendum è il risultato finale, per ora, di una politica populista ed “anticastista” iniziata col vaffa-day. Ricordo che, in italiano, il suffisso “ista” indica chi “si occupa di” senza precisarne il livello di competenza (gomm-ista, elettric-ista, farmac-ista,etc,). Questa sorta di ideologia, propugnata da un comico che non fa ridere, accomuna tutti i politici (salvo i 5S) ad una sorta di associazione per delinquere, che va abbattuta. Tant’è che il guru ereditario ha recentemente affermato essere questo il primo passo verso l’abolizione totale del Parlamento.

● Ne deriva che la nostra democrazia rappresentativa (attraverso i parlamentari) dovrebbe essere trasformata in democrazia diretta: piattaforma Rousseau. Ciò è conforme alla teoria dell’uno vale uno, secondo la quale, per governare, uno vale come un altro indipendentemente da conoscenze, competenze, abilità e meriti acquisiti attraverso il lavoro, l’esperienza, lo studio. La qualità intellettuale di tutto ciò e la sua fattibilità (considerati i tristi esempi che abbiamo sotto gli occhi) non hanno bisogno di commenti.

● Ridurre per avere iter parlamentari più rapidi ed accordi più semplici, è semplicemente falso, se permane il bicameralismo perfetto.

Ci fu un capo del Governo che ridusse drasticamente (a 400) i parlamentari, si chiamava Mussolini, e, quei pochi, votarono le leggi razziali.

● Ridurre la spesa pubblica. Argomento insopportabile, tipicamente populista. Il risparmio, per il bilancio dello Stato, equivale allo 0,007 per cento della spesa pubblica! Se invece fosse un argomento reale, basterebbe ridurre del 2-3% la retribuzione dei parlamentari, così come quelle delle migliaia di dipendenti delle camere i cui stipendi sono di gran lunga superiori ai loro equivalenti “normali” (es: Casalino 250.000 euro, commessi, uscieri, stenografi, barbieri,

2300 dipendenti della sola Presidenza del Consiglio, etc,)

● Non si può chiedere ai cittadini di andare a votare un cambiamento senza informarli anche dei cambiamenti che saranno necessari dopo l’approvazione. Non si può chiedere a un elettorato di votare a scatola chiusa. Non siamo alla trasmissione di “Affari tuoi”, che per altro è stata chiusa.

● Non conosco democrazie moderne senza un Parlamento forte. Esistono e sono esistite dittature con Parlamenti deboli.

