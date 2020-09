Ripetuta tre volte: SCUSATE! SCUSATE! SCUSATE!”” AMICI DEL PD QUESTA SAREBBE POLITICA O RUFFIANERIA. AVETE LA FACCIA COME IL C..O.

“La notizia è questa.

Il Pd ha ritirato la querela da un milione di euro nei confronti di Beppe Grillo. Presentata nel 2016, segreteria Renzi, era quasi alle battute finali. I soldi sarebbero stati utilizzati per i dipendenti del Nazareno che non se la passano bene.

La storia è questa.

In quel 2016, Beppe Grillo, sul suo Blog, fece partire una delle tante campagne di fango contro il Pd. Una bella foto di Renzi e della Boschi e uno slogan: “Fanno gli interessi dei parenti, degli amici e delle lobby”. Il testo del post diceva così: “Tutti collusi. Tutti complici. Con le mani sporche di petrolio e denaro. Ora si capisce perché il Pd ed il governo incitano illegalmente all’astensione sul referendum delle trivelle in programma il prossimo 17 aprile: intacca gli interessi delle compagnie petrolifere e tutela i cittadini e l’ambiente. Il Bomba non può permetterlo”.

Matteo, com’è naturale per un segretario che vuole difendere la propria comunità dal fango, dal disonore e tutelare la dignità, l’onorabilità e il buon nome del proprio partito, presentò querela. Disse: “Il Pd ha deciso di querelare in sede civile e penale Beppe Grillo che pure alle condanne penali – a differenza nostra – è abituato. Perché lo ha fatto? Perché Grillo non si è limitato alle polemiche, anche dure. Ha detto che su questa vicenda il Pd `è colluso e complice. Tutti con le mani sporche di petrolio e di soldi”.

Dopo 4 anni, si era alle battute finali. E tante nubi si addensavano sotto il cielo stellato dell’Elevato e proprio sereno non era. Purtroppo però non sapremo mai se avevamo ragione noi e aveva torto Grillo.

Non lo sapremo mai. Sapremo sempre, noi però, che al fango si risponde colpo su colpo. Sempre. E non si arretra di un millimetro. Perché la dignità, la tutela dell’onorabilità, la reputazione di una comunità non si barattano per un matrimonio politico.

Perché c’è un popolo democratico che non va in piazza a gridare onestà, onestà, onestà. La pratica ogni santo giorno e chi infanga il buon nome di una comunità, se proprio non vuol pagare, deve scrivere a carattere cubitali sul suo blog una sola parola. Ripetuta tre volte: SCUSATE! SCUSATE! SCUSATE!””

Ripetuta tre volte: SCUSATE! SCUSATE! SCUSATE!"" AMICI DEL PD QUESTA SAREBBE POLITICA O RUFFIANERIA. AVETE LA FACCIA COME IL C..O.

