Comunque vada sarà un insuccesso.Niente libertà di voto, in direzione Zingaretti sosterrà il sì ma senza militarizzare il Pd. A prescindere dal risultato, la lacerazione è già in atto. Sondaggi e piazze dicono che un pezzo della sinistra è per il no.

Certo che un segretario che annusi la sconfitta come lui è quasi introvabile…un segretario che si ostina a non sapere cosa pensa la propria base…unico…ma non poteva continuare ad occupatrsi della regione????

Zingaretti….un esempio perfetto di un leader nato per affondare defitivamente quel che resta del PD…!!! e tu pensa alla bellezza intelligenza di un partito (participio) che ha come disegno politico solo chiamare ‘cazzaro’ il fiorentino, capisco le bottiglie di vino di baffino, ma ….non e Renzi che lo distrutto. Gia dal 40×100 l’attuale dirigenza ha cominciato a fare la guerra intestinal Renzi fino a promuovere il no al referéndum!!! Renzi ha commesso un grande errore non prendere la scopa e spazzare fuori i farisei dal templo!!! ma non era Renzi che doveva distruggerlo? no amici il PD non ha bisogno di alcuno per questo scopo…fa tutto da solo…si autodistrugge!!! Perciò per una volta lasciamo stare Renzie, visto che non vi piace. Ma la strada indicata dal riformismo renziano (pur con tutti i limiti, qualche contraddizione, e un po’ di demagogia) rimane l’unico possibile serio progetto di sinistra. Tutto il resto è: la ditta, le stalle… e via amenizzando.

Mi sono allontanato dal PD fin dai tempi della grottesca e miseranda vicenda Renzi, quando agli ex PCI che avevano ormai messo le mani sul partito sembrava che solo distruggendo Renzi avrebbero salvato il partito stesso, la loro anima e il destino politico del mondo ( vedi ad esempio la vicenda OPEN, quando, con l’aiuto della stampa complice – L’Espresso di Damilano in primis – Renzi venne massacrato giudizialmente e la fuga dal PD a Italia Viva venne arrestata).

E tuttavia, riconoscevo al PD una funzione essenziale, di diga contro l’immondo populismo della destra e di parte del M5S e speravo che nel nuovo governo assumesse una posizione politica chiara, forte, razionale, capace di tenere a freno le sciroccate grilline.

Ma non è stato così, Zingaretti si è dimostrato persino peggio dei miei più lugubri pensieri. Un segretario fallimentare, di un’incapacità politica straziante, confuso, contraddittorio, aggrappato alle vesti di guru politici improponibili come Bettini.

Che il PD faccia un congresso o che altro, nomini un segretario nuovo, possibilmente giovane, meglio se donna ( se esiste) e dia il benservito allo Zinga. Il paese ha bisogno di politica, politica, politica….non gli equilibrismi da saltimbanchi invecchiati su una fune sospesa sull’abisso.

Ora come dice Macaluso…quando si arriva a barattare la nostra Costituzione per un governo in carica si fa uno sporco gioco politico irresponsabile. Quindi, se oggi siamo a questo punto sulla legge elettorale dopo un anno è perchè il PD e Zingaretti hanno dormito di brutto. Io non mi fido di questi ragazzini del 5 stelle e quindi VOTO NO !!!

