AIUTIAMOLI SONO RIMASTI SOLI E ABBANDONATI A SINISTRA

La grande offensiva per recuperare consensi a sinistra cacciando Renzi si è rivelata come la Corazzata Potemkin di Paolo Villaggio.

Se guardiamo, infatti, alle forze che si sono dislocate a favore di Zingaretti nella battaglia per il Sì, troviamo a sinistra solo Bersani.

Si é defilato Cuperlo, Bettini nicchia, l’Anpi è contraria, le sardine non ne parliamo, le Acli ed ancora la Cgil ha espresso ieri al direttivo la sua contrarietà.

Vendola poin é contrario come pure Fratoianni.

Insomma nell’occasione referendaria si sta verificando il più grande sfaldamento della sinistra.

Un capolavoro strategico non c’è che dire.

Perchè quello che Zingaretti non capisce é che se vuoi creare un fronte politico devi anche garantirne la rappresentanza politico istituzionale. E col taglio dei parlamentari non lo puoi più fare. .

Già il referendum costituzionale del 2016 aveva messo in movimento queste dinamiche tra le organizzazioni di sinistra che avevano votato No perchè il taglio dei Parlamentari ne avrebbe limitato la rappresentanza.

E la Cgil é stata particolarmente accanita in questa battaglia antirenziana.

Ed ora per paradosso si ritrova nella stessa situazione di quattro anni fa.

Come pure LeU che nella prospettiva di una legge con sbarramento al 5% ed il taglio del 30% dei PARLAMENTARI verrebbe cancellata dal Parlamento.

Insomma alla fine di questo percorso Zingaretti non si trova accanto la sinistra ma solo Bersani a combattere per il Sì.

Che amaro destino per lui.

