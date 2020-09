COVID, FASCISTI E DELIRIO

Quelli che manifestano negando il Covid offendono coloro che non ce l’hanno fatta e le persone che soffrono per la perdita dei propri cari. Ma anche medici, infermieri e personale che ha passato notti e giorni interi in ospedale per salvare vite, e tutti i lavoratori costretti a chiudere le proprie attività e a tutti gli operai in cassa integrazione.

Uno schifo, VERGOGNATEVI!

Si sono trovati per Insultare Conte e Mattarella.

Si sono trovati per inneggiare a Trump e bruciare la foto del Papa.

Si sono trovati per gridare assassini”, per tuonare contro le mascherine e il distanziamento.

Si sono assembrati senza lo straccio di una mascherina.

Oggi a Roma è sceso in piazza il peggio che esista oggi in Italia.

Fascisti, No-vax, No-mask, negazionisti, complottisti, pezzi di ultra-destra.

Definiscono il governo una “dittatura politica e sanitaria”.

Ad un tale pour-pour di delirio andrebbe impedito di scendere in piazza. In un Paese normale, liberale, democratico, la popolazione dovrebbe essere protetta da questa gentaglia.

Perché la loro cazzo di libertà di non proteggersi finisce dove comincia il nostro diritto alla salute.

E la polizia, che caricó giovani, mamme e giornalisti al G8 ed arretra di fronte agli occupanti di casapound … ancora una volta ferma e zitta.

Hanno bruciato la foto di Papa Francesco, fischiato Mattarella, inneggiato a Trump e Putin, vaneggiato su ipotetiche dittature, fantasticato su microchip inoculati attraverso vaccini, accusato lo Stato di rapire i bambini, negato i morti e le sofferenze della pandemia.

Tutto questo in una pubblica piazza, incollati l’uno all’altro ovviamente senza mascherine, in spregio a ogni regola e al più basilare buon senso.

Ma c’è un altro oltraggio che ho trovato particolarmente insopportabile.

Hanno osato autodefinirsi “il Popolo italiano”.

No, “cari” covidioti negazionisti. Voi siete solo un minestrone rancido di esaltati, ignoranti, disagiati, paranoici e fascisti.

Il Popolo italiano rispetta i suoi morti; rispetta i medici e gli infermieri che hanno lavorato senza sosta; rispetta la scienza e la cultura; rispetta la democrazia e la libertà.

Voi, del Popolo italiano, siete solo la vergogna.

