LA MAMMA DEGLI IMBECILLI E’ SEMPRE INCINTA .

L’IMBECILLITA’ dei leoni da tastiera non risparmia neanche Silvio Berlusconi, positivo al Covid e ricoverato da ieri al San Raffaele di Milano. La diagnosi conferma tracce di polmonite bilaterale. Ecco allora scatenarsi l’imbecillità dei FRUSTRATI , pronti ad augurare la morte al Presidente di Forza Italia, come peraltro era già successo anche a Nicola Zingaretti. La politica si ritrova nel sottoscrivere auguri di pronta guarigione (Matteo Renzi al Senato omaggia “l’uomo delle istituzioni”, il deputato Fornaro di Leu fa scattare un commosso applauso), mentre la pancia del Paese dà il suo peggio. E come ormai prescrive il manuale dell’odio digitale, viene trovata una donna alla quale addossare la colpa: nel ruolo di untrice stavolta finisce la figlia, Barbara. Che qualcuno indica, senza alcun elemento, come l’infettatrice del contagio in famiglia.

