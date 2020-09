Peccato non ci fosse un terzo appuntamento,avrebbe dato la terza versione della fuffa che riesce a esprimere.

A Cernobbio con la sacca vuota. Conte alla prima uscita pubblica dopo la pausa estiva. Alla festa del Fatto svincola il Governo dalle Regionali e lancia il Mattarella-bis. Al Forum rispolvera riforme ancora fumose – fisco in testa – ammettendo che “nessuno sa quando usciremo dal quadro economico negativo”

Non c’è una sola parola di concretezza, non un progetto, una visione del futuro. solo un mare di parole vuote che mascherano il desiderio di Conte di rimanere al suo posto, a qualunque costo, in attesa di poter aspirare a qualcosa di più (magari il Colle), e di aumentare la propria popolarità. rinvii su rinvii, task force farlocche, grandiose messinscena come gli Stati Generali, roboanti annunci, ma nessuna intenzione di affrontare veramente le grandi sfide, per il timore di rimanere scottato e di toccare con mano l’impossibilità di mettere d’accordo le forze della sia maggioranza.

e – cosa ancora più angosciante – tutto intorno la retorica dell’Immenso Statista Conte che ci ha salvato dalla pandemia e che è il miglior politico dai tempi di Cesare, e commenti al miele tipo “siamo fortunati ad avere un Presidente come Conte”, “finalmente un Presidente di cui essere fieri”. sempre più zucchero in attesa del diabete.

Già un’alleanza PD- M5S è asfittica ed inconcludente , la vuotezza di Conte poi è drammatica si muove solo nell’ottica di mantenere la poltrona , no so se sia peggiore la caduta del governo e le elezioni o il mantenere questa coalizione che richiama le eteree greche. Ma qualcuno dice !ma nel bene o nel male si assume la responsabilità delle proprie azioni e scelte. Amici ? quali scelte … di chiudere tutto … piuttosto facile , ma ora come ripartire se si hanno soltanto chiacchiere a disposizione.Conte è senz’altro un mediatore ma nei mercati agricoli ce ne sono a migliaia in Italia, è proprio lo statista che manca in lui , gli manca la visione del futuro ha soltanto la visione del tira a campare per se stesso e lo dimostra la paura che ha di Draghi e di Mattarella e li slinguazza a più non posso.Conte avrà la loquela, talora la facondia, dell’avvocato. Ma il dubbio che politicamente sia poca cosa ormai sta diventando quasi certezza. Forse mi è sfuggito, ma non gli ho visto mettere in atto una singola, precisa, chiara azione politica. Tranne le giravolte casalinesche atte a preservare like e poltrona.Purtroppo, nella parte destra dimorano solo trogloditi.

Peccato non ci fosse un terzo appuntamento,avrebbe dato la terza versione della fuffa che riesce a esprimere.

