Chi sono gli aggressori di Willy, il 21enne ucciso a botte a Colleferro. Dal culto per le arti marziali ai precedenti per spaccio e lesioni

Marco e Gabriele Bianchi, di 24 e 26 anni, sono cultori di Mma, una mescolanza di boxe e arti marziali. Insieme a Mario Pincarelli e Francesco Belleggia sono accusati di omicidio preterintenzionale. “Si sentono gradassi, onnipotenti, hanno soldi e attività, hanno picchiato altre persone ma pochi o nessuno denunciano perché questo è un piccolo paese e sono tutti terrorizzati”, racconta un imprenditore al Messaggero.

Sembra quasi ci siano gli estremi per l’omicidio premeditato aggravato dai metodi mafiosi, ma a parte questo la verità’ di fondo e’ un’altra. Questa e’ gente che si e’ mossa nella beata tranquillità dell’impunita’. In Italia massacrare una persona di botte di può dare qualche grattacapo, ma nulla di serio. E nella mala auguratissima eventualità che proprio finisci in galera, come potrebbe succedere in questo caso, ci sara’ la Magistrature di Scarcerazione a rimandarti a casa il prima possibile, trasmutando gli anni di condanna in mesi. Questi hanno ammazzato sapendo di vivere in un paese dove vige l’impunita’. Chi si scandalizza, blatera, e non chiede che qualcosa cambi e’ un complice, se non di questo omicidio, del prossimo, e farebbe proprio meglio a stare zitto.

Grande successo della rieducazione della pena detentiva. Grande successo del dare una seconda, terza, quarta, quinta, sesta chance ai poveri giovani che delinquono. E alla fine lasciando gli animali sempre in libertà…ci scappa il morto…preterintenzionale ovviamente.

Bisogna metterli in galera, ma per decenni, e farli lavorare a spaccare pietre per ogni boccone che gli si fornisce e se non lavorano muoiano di fame. Non vedo proprio cosa ci sarebbe di ingiusto: generazione di uomini fanno ciò per tutta la vita, senza aver fatto male a nessuno. Invece noi questa gente la lasciamo in giro e al massimo gli forniamo vitto alloggio e “diritti”. Lasciati fuori o in carcere a non far nulla non faranno altro che progettare nuovi crimini. Messi a lavoro duro dall’alba al tramonto non avranno tempo nemmeno di pensare. E le carceri le dobbiamo fare costruire a loro, non pagargliele noi.

Appurate le responsabilità,galera e buttare la chiave.Dare loro la stessa possibilità di “vita” che hanno lasciato al ragazzo.

LA MOVIDA: La movida scalmanata è un problema. Se avete gruppi di giovani che schiamazzano o fanno risse sotto casa alle 5 del mattino nessuno alza un dito, non ci sono vigili, polizia o carabinieri che tengano. Una grande alzata di spalla delle autorità pubbliche e amen…sono problemi tuoi. Il lassismo totale e la tolleranza assurda del sistema giudiziario verso i comportamenti deviati fanno il resto. Sono scelte politiche non del sistema giudiziario. Il problema è che se limiti la movida i gestori dei locali alzano la voce e questa gente conta più dei residenti e dei loro problemi. Ve lo dico, perché amici con una casa al mare in una nota località dove hanno casa anche politici e personaggi importanti. Questa località è stata per anni centro di movida, fino a quando la movida non si è trasformata in casino, con incidenti e risse tra ragazzi, che naturalmente davano fastidio ai personaggi influenti del posto. Non c’è stato alcun bisogno di interventi della polizia, tempo qualche mese e da una ventina di locali che la sera si trasformavano in discoteche sono passati a zero, con il divieto immediato della musica dopo una certa ora. Fine della movida e del casino!

Povero ragazzo, una morte assurda e inaccettabile. E un altro colpo alla famiglia arriverà quando fra poco i responsabili, a cui dovrebbero essere dati vent’anni da scontarsi tutti, saranno in libertà a comportarsi esattamente come prima.

Chi sono gli aggressori di Willy, il 21enne ucciso a botte a Colleferro. Dal culto per le arti marziali ai precedenti per spaccio e lesioni ultima modifica: da

