Genoni (IV): “Emiliano inadeguato quanto Fitto. Sondaggi? Curioso di misurarci ora con il voto reale”

Le imminenti elezioni regionali, il referendum e un primo bilancio rispetto ad Italia Viva, partito fondato da Matteo Renzi ormai un anno fa.

In merito a ciò, esclusiva Giuseppe Genoni, coordinatore Iv di Novara.

Un anno esatto fa Renzi si apprestava a fondare Italia Viva. A distanza di 365 giorni qual è la sua personale valutazione dell’operazione in questione?

“Il bilancio è sicuramente positivo. Così come in molti altri settori il lockdown ci ha penalizzato, ma il lavoro è stato comunque lo stesso. Italia Viva rappresenta la politica vera: ho fatto tanti anni di Pd e per aderire ad Iv ho anche lasciato la segreteria nazionale. Purtroppo, spesso, le dinamiche di guerriglia e la logica delle correnti indebolivano le proposte serie e concrete”.

Le imminenti regionali rappresentano, invece, il vostro primo banco di prova dal punto di vista elettorale…

“Abbiamo aspettative importanti. Vogliamo portare il nostro contributo e favorire la vittoria della coalizione. Specificamente credo potremo dire la nostra in Toscana e in Campania”.

In alcune invece potreste paradossalmente far perdere il centrosinistra, come nel caso della Puglia…

“Beh ma scusi: alla luce dell’operato di Emiliano, che vinca lui o Fitto cambia poco per la regione: sarebbero comunque due amministrazioni non sufficienti”.

Come giudicherebbe eventualmente l’ipotesi di una vostra convergenza in un unico polo “centrista” insieme a Più Europa, Azione e Forza Italia?

“Sono favorevole: non sono importanti le forme, ma la sostanza. Lei ha utilizzato il termine “centrismo”; io preferirei piuttosto parlare di un polo riformista, progressista e comunemente europeista. Bisogna concentrarsi sull’elevatissima percentuale di astenuti e cercare di stimolarli con una proposta di questo tipo, per la quale stiamo lavorando a Novara, pare si stia procedendo a Torino e – infine – a cui sembra guardino con favore anche a Roma”.

Anche con Forza Italia?

“Forza Italia è da decifrare nelle sue declinazioni. A livello nazionale ci sono esponenti del tutto rispettabili come la vice-presidente della Camera Carfagna; poi a livello locale, come in Piemonte, assisti a continui transfughi verso Fratelli d’Italia… Ovvio comunque che guardiamo ad un elettorato che predilige istanze liberali, qual è una fetta consistente di quello di Forza Italia”.

Come commenta, invece, le così esigue percentuali di consenso che vi riguardano?

“I sondaggi lasciano il tempo che trovano e non sempre corrispondono alla realtà. Vedremo adesso con il voto: sono curioso di verificare il nostro reale valore in seguito al voto amministrativo e regionale, che – in ogni caso – non è ancora sufficiente per tirare le somme del nostro progetto a livello nazionale”.

