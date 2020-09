MA COSA SIAMO DIVENTATI!Willy ucciso di botte a 21 anni

Willy ucciso di botte a 21 anni, a Colleferro, perché aveva difeso un amico. Arrestati 4 giovani.Lo hanno massacrato a calci e pugni perché era intervenuto in difesa di un amico.

Massacrato, con calci e pugni, fino alla morte….di cui due dediti alle arti marziali, e si vede che delle arti marziali non hanno appreso lo spirito od hanno avuto un pessimo maestro qualunque istruttore sin dall inizio si dovrebbe rifiutare di allenare i violenti..cmunqe cinque contro uno, bello schifo!!!

“Punito” perché aveva difeso un amico. È finita così, all’alba, in una notte di inizio settembre di provincia, la vita di Willy Monteiro Duarte. Il 21enne italo-capoverdiano era a terra, in gravi condizioni, quando i soccorritori sono arrivati davanti al pub di Colleferro, vicino Roma, dove era stato aggredito. La corsa in ospedale è stata inutile: Willy – che tutti gli amici descrivono come una persona educata, calma, dedita al lavoro -era già morto.

Specchio del nostro paese, dove dilaga ignoranza e bullismo.Agevolato anche da una parte politica destroide che istiga all’odio, al razzismo, al bullismo spacciati per il machismo dei soliti perdenti miserabili.Bullismo e ignoranza dilaganti nel nostro paese eletti a stile di vita virtuoso e questi sono i risultati. Comportamenti agevolati anche da una parte politica destroide che istiga all’odio, alla violenza, al razzismo, all’omofobia, senza principio alcuno di civiltà.

Omicidio preterintenzionale? Non volevano ucciderlo? 5 contro uno per giunta a terra, questo in un paese civile sarebbe da forca su pubblica piazza. Invece in italia ……Non era lui ad essere nel posto sbagliato al momento sbagliato; erano i suoi aggressori che dovevano essere in carcere da tempo, a farsi i muscoli lavorando in una miniera.

Questa è una tragedia di animi esasperati…. si arriva ad uccidere per un occhiata maliziosa alla propria ragazza, si uccide per un dissenso verbale…. io parlo di Valori a cui probabilmente noi adulti non diamo più importanza e non trasmettiamo ai giovani se una vita altrui è cosa che si può stroncare così.Se uccisi per noia, non conta poi molto che faccia abbia L’altro. Un omicida lo è se è di destra o di sinistra, un ladro uguale. Però la destra istiga a questo.

Strano che a rimetterci la pelle troppo spesso sono quelli di colore ! Sarà una coincidenza ? Non sento mai certi politici affermare inequivocabilmente di non voler il voto di violenti e razzisti . Anzi li accettano a braccia aperte senza vergogna. Intanto questo povero ragazzo ha perso la vita e nessun cordoglio può cambiarlo . Tutto questo perché certi individui pensano che la vita degli altri non vale niente specialmente se non sono come loro , amano diversamente o pregano e hanno abitudini diverse da quelle in cui sono cresciuti .

