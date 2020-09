Teresa Bellanova “indegna”, Matteo Renzi contro Salvini: “Vediamo di farlo restare a casa

Teresa Bellanova è una donna straordinaria, che porta sulle spalle una storia di sacrifici, difficoltà, duro lavoro. #CapitanMojito, che non ha mai lavorato un giorno in vita sua e che anzi vive a spese degli italiani da 30 anni, certe cose non può capirle. Siamo con te, Teresa!

“Indegna”. Così Matteo Salvini ha definito Teresa Bellanova, ministra dell’Agricoltura in quota Italia Viva. La sua sanatoria per i migranti braccianti irregolari è stata un flop e per questo il leader della Lega ha promesso agli elettori della Puglia e di tutta Italia di “mandarla a casa” al più presto. Parole che non sono piaciute ai “big” di IV, da Igor Scalfarotto (candidato governatore proprio in Puglia, regione della ministra) a Gennaro Migliore. Ma è Matteo Renzi a rispondere a Salvini con i toni più duri. “Se solo Salvini comprendesse il senso della parola dignità si scuserebbe con Teresa e con la sua storia. Nel frattempo, comunque, a casa è andato lui: adesso vediamo di farcelo restare”. Lezioni di stile da sinistra.

