Ve lo assicuro: era da decenni che non sentivo così tante boiate insieme come quelle che ho ascoltato in pochi minuti al raduno negazionista di Roma. Noi ridiamo dei terrapiattisti, guardiamo con compassione chi non crede che l’uomo sia sbarcato sulla luna, sfottiamo chi cita i rettiliani: ma qui c’è gente che ha messo al mondo figli e non li vuole proteggere dalle malattie, teorizza complotti vaccinisti, epidemie indotte, governanti che propiziano un’ecatombe per fini di dominio. Il mondo ha conosciuto Hitler, Stalin, Pol Pot, Bokassa. Sentir parlare di una dittatura che poggerebbe su Azzolina e Lorenzin è lunare, pazzesco; se fossero anche no Tso sarebbe più comprensibile, per autodifesa

