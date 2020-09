La vicepresidente dell’Emilia Romagna racconta all’Espresso cosa farà il 20 settembre: “Si rischia di rafforzare quei meccanismi che danno ai leader il potere di decidere chi verrà eletto”

«Non posso che votare no, perché è una riforma che non mi convince per niente: noi sulla rappresentanza non abbiamo un problema di quantità, ma di qualità».

Elly Schlein, vicepresidente dell’Emilia Romagna, prende posizione e racconta all’Espresso (in un’intervista in edicola da domenica 6) cosa farà il 20 settembre: «Avere meno deputati e senatori non garantisce di averne migliori, anzi. Tanto più perché si tratta di un intervento parziale, trainato dagli argomenti sbagliati come quello del taglio dei costi – che è irrisorio – ma senza un disegno complessivo, a partire da una legge che dia la possibilità agli elettori di scegliere chi mandare in parlamento e dia una adeguata rappresentanza dei territori. Non si sfiora la questione morale nei partiti, non si ripensano i metodi di selezione della classe dirigente. Nel complesso si rischia di rafforzare – ancora più di oggi – quei meccanismi che danno ai leader e alle segreterie dei partiti il potere di decidere chi verrà eletto, anche a discapito del dissenso, dell’autonomia, della libertà di pensiero».

Elly Schlein: «Voto No al referendum. Per difendere la libertà dei parlamentari» ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo