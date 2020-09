Enews 658 DI MATTEO RENZI.

Sto girando molto in tutto il Paese per chiedere il voto per Italia Viva. E ascolto tante persone che mi dicono: “avevate ragione voi sul bicameralismo, avevate ragione voi sulla riapertura della scuola, avevate ragione voi a dire che è meglio il JobsAct che non il reddito di cittadinanza”. Poi però si arrabbiano e dicono: “e perché non vi siete imposti sulle scuole o sull’assistenzialismo?”.

Risposta semplice: perché in politica non bastano le buone idee, servono i voti.

Italia Viva ha spesso anticipato, facendo le proposte giuste prima degli altri. Ma per essere ascoltati abbiamo bisogno di consenso. Non dateci ragione dopo, dateci il voto ADESSO!

Per questo chiedo a tutti di sostenere Italia Viva domenica 20 e lunedì 21 settembre.

Potete farlo con il voto nelle sei Regioni interessate, nel collegio senatoriale della Sardegna del Nord votando l’avvocato Marras, nei comuni. Potete farlo con un contributo economico. Potete farlo facendo i rappresentanti di lista. Potete farlo – ancora meglio – scaricando la rubrica telefonica e chiedendo a tutti i vostri conoscenti di fare uno sforzo e votare per noi: chi non vuole finire leghista o grillino non può che votare per Italia Viva, come spiego in questo video da San Gimignano.

E per i tanti amici che in questi anni sono stati parte della straordinaria avventura della Leopolda un messaggio: chi ha creduto in quei valori, in quel sogno, in quell’energia oggi ha una sola casa accogliente, Italia Viva.

Il Pd lavora all’alleanza strutturale con i Cinque Stelle, come vediamo dalla Liguria alla Sardegna fino a Pomigliano.

Forza Italia segue la peggiore destra sovranista perdendo ogni contatto con il partito popolare europeo.

E allora, ci vediamo coi toscani venerdì 11 settembre dalle 18 alle 21.30 alla Stazione Leopolda insieme a Teresa Bellanova, per spiegare che i veri riformisti siamo Noi, che quelli della Leopolda siamo noi: diffidate delle imitazioni!

