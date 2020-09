Contro il populismoLa maratona social di Più.Europa per il No al referendum sul taglio dei parlamentari

A partire dalle 15 sui canali del partito interverranno oltre 50 oratori tra deputati, senatori, costituzionalisti, economisti, giornalisti, sindaci, comitati per il No, attivisti e militanti, che spiegheranno le ragioni della loro posizione contraria alla riforma dei Cinquestelle.

Mercoledì 9 settembre, a partire dalle ore 15, sui canali social di +Europa andrà in scena una maratona oratoria per il No al referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari in programma il 21 e 22 settembre.Saranno oltre 50 gli interventi di deputati, senatori, costituzionalisti, economisti, giornalisti, sindaci, comitati per il No, attivisti e militanti, che spiegheranno le ragioni del loro No al referendum costituzionale.

Ecco tutti i partecipanti: Fulvio Abbate Antonella Anselmo Marianna Aprile Fulvia Astolfi Simone Baldelli Deborah Bergamini Rita Bernardini Paola Binetti Angelo Bonelli Igor Boni Emma Bonino Enza Bruno Bossio Ariela Briscuso Renato Brunetta Agostina Cabiddu Giacomo Caliendo Guido Camera Donatella Campus Andrea Cangini Alessandro Capriccioli Alfonso Celotto Andrea Pruiti Ciarello Carlo Cottarelli Gianni Cuperlo Marco Damilano Benedetto Della Vedova Luigi Di Gregorio Luigi Di Marzio Valerio Federico Arianna Furi Roberto Giachetti Giorgio Gori Elena Grandi Chiara Gribaudo Giorgio La Rosa Emanuele Macaluso Riccardo Magi Lucio Malan Enzo Maraio Fiammetta Modena Riccardo Nencini Laura Onofri Carmelo Palma Alessio Pascucci Gianfranco Pasquino Gianni Pittella Federico Pizzarotti Jacopo Ricci Matteo Richetti Maria Rizzotti Christian Rocca Tatjana Rojc Davide Sguazzardo Gianfranco Spadaccia Marco Taradash Maurizio Turco Michele Usuelli Federico Varese Sofia Ventura Simona Viola

