Corsi e ricorsi storici.

Nel 2016 i soliti noti malmostosi, odiatori e incapaci fecero fuoco e fiamme per boicottare un referendum che avrebbe cambiato il volto del paese.

Non contenti dei danni che hanno provocato in passato si accingono adesso a peggiorare il disastro per odio, la stessa incapacita’ e il timore di perdere quello straccio di potere che hanno, manovrando un fantoccio prono ai desiderata di faccendieri senza un minimo di senso dello stato e delle istituzioni. Questo e’ quanto ci passa il convento.

Un ridicolo segretario, si fa per dire, che propone ai suoi iscritti il Si al referendum dopo aver votato in passato tre volte No.

Il PD, come scrivo da tempo, e’ morto. Abbiate il pudore di non dare la colpa a Renzi, ma a chi per decenni lo ha costretto a vivacchiare nella inconsistenza comunista, violentando ancora una volta la storia.

