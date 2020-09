Questo maledetto paese andava cambiato e modernizzato il 4 dicembre del 2016, non gliene è fregato un accidenti a nessuno dei risparmi, delle riforme, del rendere questo paese più moderno con meno burocrazia, ha funzionato solo l’odio verso un leader, e oggi io devo agevolare la medaglia sul petto di chi su quell’odio ha costruito il suo consenso?? Ma manco morta, questa riforma non modernizza un cazzo di niente, risparmio ridicolo e rappresentanza ridotta, il mio sarà un NO gigantesco come il TUO.

Il mio NO sarà’ uguale a quello tuo ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo