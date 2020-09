LA DESTRA E LA MOSTRIFICAZIONE SOCIALE

Deciderà la magistratura di cosa siano imputabili i quattro energumeni accusati di avere ammazzato di botte Willy. Però non dovrebbe bastare dire “non volevamo ucciderlo”, per essere imputati solo di omicidio preterintenzionale. Non si sono accorti che lo stavano uccidendo? Neanche dopo che il ragazzo, dicono i testimoni, ha chiesto loro di fermarsi perché non riusciva più a respirare? L’inconsapevolezza delle conseguenze della propria malvagità dovrebbe essere un’aggravante.

Willi era di origine africana. Se fosse stato di pelle bianca sarebbe stato aggredito con la stessa ferocia? Ce lo chiediamo in tanti. Per le persone civili questo non fa differenza, una vita tolta non ha mai un colore giusto. Ma dovremmo dire con più forza che i presunti colpevoli di questo omicidio, a prescindere da esso, per la loro storia precedente, sono comunque il prodotto marcio di un pezzo di società incivile. Non sono mele marce, ma la parte estrema di un raccolto più ampio, purtroppo, di chi semina da anni ogni sorta di suprematismo. Del nord contro il sud, dei bianchi contro i neri, dei contestatori di ogni regola, da quelle fiscali a quelle sanitarie, contro i fessi che, magari a malincuore, le rispettano, fosse solo per senso civico. Gli officianti del culto della forza fisica, cazzotti per strada o cannoniere in mare, contrapposta alla presunta debolezza della ragione, quella dei tanto disprezzati “buonisti”.

Che concezione della vita e del mondo ha chi si barda come per andare in guerra? Contro chi e cosa si allena a combattere? Gli atteggiamenti truci di quattro o cinque codardi che si accaniscono su un ragazzo solo, trovano origine e riscontro in una sottocultura di destra, tollerata soprattutto dalle formazioni politiche di ispirazione fascista e suprematista, come FdI e Lega. La prima, che non ha mai fatto alcuna autocritica per le sue radici criminali, o la seconda, che sollecita oggettivamente atteggiamenti razzisti e separatisti dal contesto civile europeo, salvo fare finta di cadere dal pero difronte a queste atrocità.

LA DESTRA E LA MOSTRIFICAZIONE SOCIALE

