HO SCRITTO CHE VOTO RENZI, VOTO ITALIA VIVA.

ME NE HANNO DETTE DI TUTTI I COLORI.

SCUSATI MA TUTTI VOI PER CHI VOTATE, VI VERGOGNATE A DIRLO? CRITICATE E INGIURIATE SOLTANTO?

LA SIGNORA PUÒ VIVERE ANCHE SENZA FARE POLITICA, HA UNA PROFESSIONE, UN LAVORO, POSSONO DIRE LA STESSA COSA DI MAIO SALVINI LA MELONI E TUTTI GLI “ SCAPPATI DI CASA” PER I QUALI VI SPELLATE LE MANI? ANCHE RENZI SE ESCE DALLA POLITICA NON VA A VENDERE BIBITE. SI MA SONO LA CASTA, SONO RICCHI, HANNO RUBATO PER CASO QUARANTANOVE MILIONI, SONO STATI CONDANNATI? RIUSCITE A IMMAGINARE GENTILONI CHE SI AFFACCIA AL BALCONE PER… LA SIGNORA RIUSCITE A IMMAGINARLA CHE VA A SUONARE I CITOFONI? SALVINI LA MELONI E DI MAIO SEMINANO ODIO E ABUSANO DELL IGNORANZA DEI POVERACCI E NON SOLO, RINUNCIANO SISTEMATICAMENTE AI CONFRONTI SEBBENE RIPETUTAMENTE INVITATI, PERCHÉ?

Non so se condividete il mio sfogo e condividete perfino la rabbia per le ingiuriose offese subite sia da Renzi,dalla Boschi e tutti i membri di IV. QUESTO LIQUAME ! Offendono chi (non me) ha avuto la capacità di riportare il paese a crescere ,dopo le esperienze catastrofiche e negative dei governi destroidi. Preferiscono chi li manda in fallimento ,perché si mostrano ignoranti e buzzurri oltre che sfascisti davanti ad un popolo che preferisce gli ignoranti dagli intelligenti,pensando che gli intelligenti li fregano e gli ignoranti no.Sbagliatissimo,sono proprio gli ignoranti i buzzurri ,quegli simpatici a fregarvi,sia la Lega ,i Fdi,fi,M5S compreso hanno tra le loro fila ,corrotti ,approfittatori di danaro pubblico e spartizione del potere statale a tutti i livelli,spendono e spandono risorse pubbliche ,sfruttando aerei ,macchine di stato e scorte per cavoli propri,mettono il bavaglio a TV,radio e stampa da loro controllata e poi dicono di aver tolto il potere unico a Renzi,l’unico che viene accusato di aver comprato un aereo mai usato da lui e invece superusato da tutti coloro che lo hanno accusato,di aver occupato punti di potere e invece chi li sta occupando e li ha occupati ,sono proprio quest’ultimo e Salvini quando era ministro dell’interno.Fino a quando avremo un popolo così sbadato,ci meriteremo sempre un Salvini,una Meloni e un Di Maio a governarci con un PD servo e ormai ridotto a zerbino pentastellati.Che fine ingloriosa per questo paese.

