Italia Viva ha spesso anticipato, facendo le proposte giuste prima degli altri. Ma per essere ascoltati abbiamo bisogno di consenso. Non dateci ragione dopo, dateci il voto ADESSO! Matteo Renzi

Abbiamo vissuto e valutato un governo 5s con la destra , ora assistiamo alla triste alleanza 5s/PD destinata al tramonto ; e’ tempo di sostenere un alternativa fatta di politici capaci , di forze democratiche riformiste e liberali che sappiano guidare il paese con competenza liberi da antiche ideologie . Al momento Italia Viva rappresenta tutto ciò , si tratta poi di trovare i numeri e le alleanze possibili con altre moderate per farci dimenticare “ L ignoranza al potere “ e restituirci anche la voglia di sognare . Forza Matteo Renzi ! , forza Italia Viva.

E a chi non sostiene ciò anzi denigra ! chiedo perché non spiegate gli errori del governo Renzi invece di sparare illazioni prive di fondamento? Posto che sono i 5stelle quelli capaci di allearsi con chiunque…magari che governasse RENZI sarebbe la fortuna per gli italiani ,perché capace di governare non di fare polemiche e falsità A tutto campo questo si chiama politico grande Renzi. È l’unico che non fa alleanze… porta avanti un bel progetto. Le alleanze vergognose al ribasso le fanno altri, come vediamo

RENZI! È l’unico che non fa alleanze… porta avanti un bel progetto. Le alleanze vergognose al ribasso le fanno altri, come vediamo ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo