Willy: Renzi, ‘Stato assicuri colpevoli alla giustizia’

Di fronte a quanto accaduto a Colleferro, “quando penso a quella mamma a quella famiglia distrutta dal dolore, provo un dolore senza fine”. Lo dice Matteo Renzi, ospite di ‘Coffe break’ su La 7. “Quella famiglia -aggiunge- ha dato una lezione bellissima dicendo noi non vogliamo vendetta, vogliamo giustizia. Ora lo Stato italiano ha il dovere di assicurare alla giustizia chi è stato davvero l’esecutore di quel terribile evento. Hanno dato una lezione di civiltà che quegli animali dovrebbero imparare per tutto il resto della loro vita. E’ una vergogna morire a 21 anni in questo modo, lo dico da padre prima ancora che da politico”.

SUL “Il coronavirus c’è, non possiamo far finta di niente. E’ un problema, va gestito, non è la fine del mondo, non è uno scherzo. E’ un problema, ma meno drammatico della guerra mondiale e del terrorismo islamico”. Lo ha affermato Matteo Renzi, ospite di ‘Coffe break’ su La7.

Sulle elezioni regionali “penso che abbia ragione chi -Conte, Salvini, Zingaretti, Di Maio, Berlusconi- dice che si vota per il governatore e non per il governo”. Lo ha affermato Matteo Renzi, ospite di ‘Coffee break’ su La7.

E! Se in Toscana “vince la Lega il modello della sanità toscana, nei fatti, viene smantellato e io invece penso che abbia funzionato meglio la sanità toscana con l’assessore Saccardi che non la sanità lombarda con l’assessore Gallera”. Lo ha affermato Matteo Renzi, ospite di ‘Coffee break’ su La7.

ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA!“Credo che sia la cosa peggiore da fare tirare per la giacchetta il Presidente della Repubblica. Il mio suggerimento, a Conte e a tutti gli altri, è: il Presidente della Repubblica non viene mai chiamato nel dibattito politico, chi lo fa commette un errore innanzi tutto verso il Quirinale”. Lo ha affermato Matteo Renzi, ospite di ‘Coffee break’ su La7, a proposito dell’ipotesi di una rielezione di Sergio Mattarella.

SU “Eviterei di andare a tirare per la giacchetta” Mario Draghi, “é una riserva della Repubblica lasciate in pace il presidente Draghi”. Lo ha affermato Matteo Renzi, ospite di ‘Coffee break’ su La7.

ORA VOI COMMISSARI TECNICI DELLA REPUBBLICA COSA AVETE DA CONTESTARE SU QUESTE AFFERMAZIONI?

