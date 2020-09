BRINDARONO ALLA SCONFITTA DEL PROPIO PARTITO IO NON DIMENTICO QUESTI CIALTRONI….!!

BERSANI:…SONO DELLA LINEA DI VOTARE SI AL REFERENDUM. … Pensare che fece una scissione perché riteneva che la costituzione non si poteva cambiare con un voto derivante da un referendum, “c’e un pericolo democrazia..DICEVA”..!! FINCHE IL CSX NON SI TOGLIE DI DOSSO QUESTI PARASSITI COME BERSANI D’ALEMA E ZINGARETTI( SUO DISCEPOLO) LA DX VINCERA’ SEMPRE..!!

Il centro dice lui non esiste. Invece a sinistra lui ha saputo pescare l’ uno % col suo partitino inutile, poi LeU non è parliamo.. è sparito ! Sai che praterie,! Ha torto e non lo vuole capire. Continuano a contrastare il centro liberale riformista di Renzi per la loro ideologia fuori dalla storia… e corteggiano i pentasfasci radicali di sinistra che coincidono sempre più con la destra…

Ai giardinetti mai?

Bersani buonuomo anni fa si genuflesse una prima volta ai 5stelle, dunque non meraviglia che oggi sia pronto a baciar loro i piedi. Bersani, colui che alle elezioni del 2013 da candidato premier sostenne che l’aver il PD da lui diretto perso l’8% (dal 33% del 2008 al 25% del 2013) era da considerarsi tutto sommato una “nonvittoria”. Bersani, colui che disse che non avrebbe mai lasciato la “ditta”, subito dopo se ne scordò e diventò scissionista. In questo post Bersani balbetta politicamente e paventa paradossalmente un favore alle destre da parte di quelli che votano NO, come non sapesse che le destre populiste sono compatte per il SI’ insieme a quello populista pentastellato. Infine questo politico ormai residuale con la sua solita ormai logora sintassi accusa le forze democratiche di ” non aver compreso di dover realizzare una controversa prossimità (?) in un progetto e in un campo comune” che in parole povere vuol dire concedersi in toto ai populisti grillini, riconoscere loro credito e prestigio in una fase che vede i pentastellati dimezzati per quanto riguarda il consenso elettorale e in lite furibonda al loro interno. Questo è LA SX CARI COMPAGNI..!!!!!

