Ci risiamo. IL PD! Dovete votare i partiti della sinistra altrimenti vince la destra.Avanti tutta così che la scogliera su cui schiantarsi è sempre più vicina.

Ci risiamo.IL PD!

Dovete votare i partiti della sinistra altrimenti vince la destra.

La solita canzoncina che da cinquantanni risuona periodicamente dagli altoparlanti delle segreterie, delle direzioni e degli uffici politici.

E ogni volta che il motivo riparte puntualmente la destra vince.

E per non far vincere la destra ce se ne inventa di tutte. Ci si appropria delle parole d’ordine della destra, si fa di tutto per non scontentare quell’elettorato che, naturalmente continua a non votarci.

Fa niente se si perde un po’ di identità. Fa niente se i decreti sicurezza rimangono lì. Fa niente se si finanziano i torturatori libici. Fa niente se si occhieggia a fantomatiche piattaforme private in grado di introdurre ancora più fantomatiche democrazie dirette. Fa niente se si appoggia un voto al referendum che, oltre che far danni alla democrazia, fa sicuramente perdere il maggior partito della sinistra. Fa niente se dello ius soli non se ne parla più. Fa niente se si appoggia una riforma della giustizia che più giustizialista non si può. Fa niente se si rinuncia ai soldi del Mes. Fa niente se si selezionano male i candidati alle elezioni. Fa niente se non si ha un progetto per il paese chiaro e credibile, alternativo a quello degli avversari politici. Tanto il motivo unico e solo per votare a sinistra è non far vincere le destre.

Poi che questo significhi non avere un solo voto in più al di fuori dello zoccolo duro sarà mica un problema nostro. Che anche lo zoccolo duro alla fine piano piano si sgretola non è mica un problema nostro.

Avanti tutta così che la scogliera su cui schiantarsi è sempre più vicina.

