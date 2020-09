Se la Ferragni parla di politica ci fa solo bene.

“Ieri Chiara Ferragni ha usato parole dure ma penso corrette su violenza e fascismo. Ovviamente nei social è partita la campagna di insulti. L’esaltazione cieca della forza, sgraziata, volgare, inumana e violenta e culturalmente fascista di quattro energumeni e la semplicità, la vitalità innocente e coraggiosa, l’armoniosa creatività di un bravo adolescente. Questi sono i due mondi emotivi, le due visioni della vita, che nella tragedia assassina di Colleferro si sono scontrati. Noi combatteremo. Noi saremo sempre per dare forza a chi non ce l’ha. Per la ricchezza interiore degli “indifesi” e contro chi li “offende” per annientarli”.

L’influencer ha voluto dire la sua sull’omicidio di Willy, prima condividendo nelle storie di Instagram un commento del marito Fedez su un articolo di Repubblica sull’omicidio brutale del ragazzo picchiato a morte a Colleferro, che titolava: “Willy, 20 minuti di botte. E i famigliari dei killer ‘Era solo un immigrato’”. “Condoglianze alla famiglia – ha aggiunto l’imprenditrice digitale – mi spiace che oltre alla sofferenza dobbiate subire anche queste cose”.Più tardi, sempre Chiara Ferragni ha condiviso con i suoi 20 milioni di follower una spiegazione di quanto accaduto, pubblicata dal profilo Instagram @spaghettipolitics, che racconta le notizie principali dell’Italia a un pubblico internazionale. “Due giorni fa è stato ucciso Willy Monteiro, ragazzo italiano di origini capoverdiane, 21 anni”, è scritto nel post, “da un gruppi di quattro fasci che l’hanno ammazzato a calci. Il problema lo risolvi cambiando e cancellando la cultura fascista e sempre resistente in questo paese, non cancellando il mezzo tramite il cui i fasci hanno fatto violenza. Il problema non lo risolve nascondendolo sotto al tappeto, lo si risolve con la cultura e l’istruzione”.

La Ferragni ha ragione, dure ma corrette le sue parole sul fascismo

