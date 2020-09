Omicidio Willy, Chiara Ferragni su Instagram: “Il problema non sono le palestre, è la cultura fascista”

L’influencer e il marito Fedez in una storia su Instagram fanno le condoglianze alla famiglia del ragazzo picchiato a morte a Colleferro. E l’imprenditrice condivide il post che parla di “cultura fascista”. Un pensiero per Willy anche da Emma Marrone, Levante, Claudio Marchisio, Ermal Meta.

“In fin dei conti cos’hanno fatto? Niente. Hanno solo ucciso un extracomunitario”. Le parole di un familiare di uno degli arrestati per il brutale omicidio del ventunenne Willy Monteiro a Colleferro, udite da un testimone e riportate alle forze dell’ordine, hanno spinto anche Chiara Ferragni e Fedez a intervenire sulla vicenda. “Dove andremo a finire?”, si domanda Ferragni, condividendo nelle storie di Instagram un commento del marito su un articolo di Repubblica. “Condoglianze alla famiglia – aggiunge l’influencer – mi spiace che oltre alla sofferenza dobbiate subire anche queste cose”. Qualche storia più tardi, sempre Ferragni condivide con i 20 milioni di follower una spiegazione di quanto accaduto, pubblicata dal popolare profilo Instagram @spaghettipolitics, che spesso spiega le notizie principali dell’Italia a un pubblico internazionale in italiano e inglese. “Due giorni fa è stato ucciso Willy Monteiro, italiano 21enne dalla pelle nera”, dice il post, “da un gruppi di quattro fasci che l’hanno ammazzato a calci.” Sono parole straordinariamente radicali per i suoi standard, quelle condivise dall’imprenditrice: “Il problema lo risolvi cambiando e cancellando la cultura fascista e sempre resistente in questo paese, non cancellando il mezzo tramite il cui i fasci hanno fatto violenza. Il problema non lo risolvi nascondendolo sotto al tappeto, lo si risolve con la cultura e l’istruzione”.

Mentre si cerca di fare quanta più luce possibile sull’omicidio di Willy, che sarebbe stato picchiato a morte per aver provato a difendere da un pestaggio un compagno di scuola di Colleferro, non si esclude l’ipotesi di aggravante razziale. Al di là delle parole del parente di uno dei quattro giovani di Artena, pronunciate davanti alla caserma del’Arma di Colleferro, sono emersi infatti anche diversi commenti spiccatamente razzisti scritti anni fa da Gabriele Bianchi – uno dei due fratelli arrestati per la morte di Willy. Una goccia nell’oceano di xenofobia e razzismo che viene da anni rovisciato quotidianamente sui social.

Se il sindaco di Colleferro giura che il suo paese “non è mai stato razzista” e che Willy e la sua famiglia, di origine capoverdiana, “qui a Paliano non hanno mai avuto problemi”, non si possono ignorare le chiare simpatie che la compagnia di cui facevano parte i quattro arrestati nutriva per l’estrema destra

