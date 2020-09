Per i tanti amici che in questi anni sono stati parte della straordinaria avventura della Leopolda un messaggio: chi ha creduto in quei valori, in quel sogno, in quell’energia oggi ha una sola casa accogliente, Italia Viva.

Il Pd lavora all’alleanza strutturale con i Cinque Stelle, come vediamo dalla Liguria alla Sardegna fino a Pomigliano.

Forza Italia segue la peggiore destra sovranista perdendo ogni contatto con il partito popolare europeo.

E allora, ci vediamo coi toscani venerdì 11 settembre dalle 18 alle 21.30 alla Stazione Leopolda insieme a Teresa Bellanova, per spiegare che i veri riformisti siamo Noi, che quelli della Leopolda siamo noi: diffidate delle imitazioni!

FUORI TEMA MA UN TEMA MOLTO DEMOCRATICO !Vorrei ricordare a tutti che quel giovane massacrato a Colleferro a 21 anni era solo da poco italiano. Tutti, iniziando da Renzi a Zingaretti, a piangerlo e lodarne la vita, ma noi italiani gli abbiamo negato la cittadinanza per anni e anni dopo che era nato, aveva studiato, lavorava e pagava le tasse regolarmente in Italia. Ce ne sono tanti e tanti altri così, e Zingaretti e Renzi, che si sono chinati senza dignità a Di Maio (una cosa è fare un accordo, una cosa è chinare in questo modo la testa) sono tra i colpevoli di questa lurida situazione. Nella ‘razzista’ America’ chi nasce sul suolo americano è americano, anche se i due genitori fossero due immigrati clandestini che hanno appena varcato la frontiera da un nanosecondo. Si chiama Ius Soli. Si chiama Civiltà. Ma da noi, per colpa anche di Zingaretti e Renzi, non si riesce neppure a discutere più di un annacquato ‘Ius Culturae’. Poi tutti a piangere il povero Willy: Ma che ipocriti che siamo.

TORNANDO IN TEMA LEOPOLDA E MI RIVOLGO A QUELLI CHE LA DERIDONO VORREI RICORDARGLI CHE: Voi invece avete per vizio di dare del FISSATO a chi neppure conoscete quando vi si dice la verità dei fatti!!! Complimenti davvero, mi fate pena con queste battute del c…..o. Ti può interessare sapere che per la Leopolda bisogna prenotare ed è già tutto esaurito. In quanto alla Bellanova, il tuo sarcasmo sulla sua fisicità, oltre a essere sessista dimostra quello che sei :il nulla assoluto. Si ahahahah, abbiamo il 2%?vedremo. Ma possiamo fare cadere il governo quando vogliamo. In quanto alle sale da riempire, forse non sei mai stato alla Leopolda. Non è una sala, vai a vedere. In quanto alla Ministra Bellanova la derisione non la fai né tu ne nessuno altro. Vorreste avere un decimo della cultura e dell’umanità che ha Lei. E non cerchiamo nessun tripudio. Solo rispetto. Che tu non dimostri proprio di avere

Quanto è vero! Orgoglioso di aver fatto parte di 5 edizioni della Leopolda +1 (la prima) solo la domenica mattina per andare ad ascoltare il discorso di chiusura. Da quel giorno non ne ho persa una! Ed ora aspettiamo il prossimo anno!

