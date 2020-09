Italia Viva ha spesso anticipato, facendo le proposte giuste prima degli altri. Ma per essere ascoltati abbiamo bisogno di consenso. Non dateci ragione dopo, dateci il voto ADESSO!

Ragazzi, così non se ne esce! Fin quando continueremo a dar la colpa a Grillo o a Salvini o a Berlusconi o ad altri di ciò che è accaduto a Matteo Renzi non faremo altro che menare il can per l’aia senza costrutto. L’attacco a Renzi inedito e inaudito per potenza tanto da far temere addirittura per la sua incolumità fisica può avere solo un nome: PAURA. Ebbene a chi Renzi ha potuto fare una simile paura e perché? Com’è stato possibile che il fronte del NO al referendum del 2016 abbia trovato uniti, solidali e compatti non solo personaggi politici che in teoria nulla avrebbero avuto a che spartire tra loro quali Berlusconi, Grillo, Salvini, Meloni, D’Alema, Bersani per citarne i più accaniti ma anche il fronte sindacale, Camusso in testa, ma anche esponenti della c.d. intellighenzia di destra e di sinistra, ma anche costituzionalisti o pseudo tali, ma anche magistrati, ma anche opinionisti. Ecco, quello che più ha stupito è stata la compattezza dei media. Giornali e televisioni sembrava fossero pagati dallo stesso editore (padrone) per gettare quanto più discredito sulla riforma e fango sulle persone. La Repubblica, Il Corriere, la Stampa, L’Espresso, Il Messaggero, Il Sole 24 ore, i canali Rai, e Mediaset, La7, hanno massacrato Matteo Renzi come politico e come persona. PERCHE’? Personalmente me lo sono spiegato così: RENZI STAVA REALMENTE CAMBIANDO L’ITALIA. E la stava cambiando con una Riforma che avrebbe di fatto stravolto il solito sistema clientelare che è la base di lavoro di quella burocrazia corrotta, di quell’indispensabile viatico per ogni genere di malaffare di stampo mafioso. Ecco, cominciamo a domandarci una cosa: non sarà che i nostri editori, quelli di facciata intendo, tipo Berlusconi, Cairo, De Benedetti e via discorrendo, prima di rendere conto del loro operato ai propri lettori (pochini) lo debbano rendere a quel potere che, per continuare ad essere tale, non può permettere che in Italia cambi alcunché?

