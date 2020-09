Sì, COME FOSSE PANTANI!Ma non abbiate paura, quando c’è di mezzo “el movimiento” il dramma volge sempre in farsa.

Sì, COME FOSSE PANTANI!

Non gli è bastato mascherare da Babbo Natale l’enorme minchiata referendaria (“il taglio lo aspettavamo da tanti anni”, dicono con occhi trasognati i babysì). Così il leader del fronte tagliereccio porta l’attacco finale all’intelligenza degli italiani coprendo l’inconsistenza delle sue motivazioni dietro una supercazzola da oscar.

Macché crisi di governo, macché democrazia a rischio, queste sono bazzecole in confronto al vero pericolo che Il voto per il Sì sta facendo correre all’Italia: lo sterminio della lingua italiana per annegamento nel ridicolo!

La dichiarazione di guerra alla sintassi è stata consegnata alla rete, la strage dei congiuntivi è il vero obiettivo (mica avrete creduto alle balle sull’efficienza streppina e sui numeri ballerini?).

Ma non abbiate paura, quando c’è di mezzo “el movimiento” il dramma volge sempre in farsa.

