Liliana Segre compie 90 anni. Gli auguri di Mattarella: “Testimone contro l’odio e la violenza” Il presidente della Repubblica ha telefonato alla senatrice a vita. Da Conte a Zingaretti, tante le parole di stima dal mondo politico.

Un ringraziamento per la sua testimonianza contro l’odio e la violenza. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato questa mattina alla senatrice a vita Liliana Segre. Formulandole auguri affettuosi per il suo novantesimo compleanno, l’ha ringraziata per la sua alta e preziosa testimonianza in difesa dei diritti di tutti e nel rifiuto di ogni discriminazione. Lo si apprende dal Quirinale.

Da parte mia: Poche parole: Grazie, grazie di esserci per indurci a riflettere con le sue parole, per ricordare ad un popolo di poca memoria e a una generazione nascente che nulla ha conosciuto, per sua fortuna l’orrore dell’olocausto, quello che mai mai più si dovrà rivivere. BUON COMPLEANNO LILIANA!

Se non si vuole omaggiare la signora Liliana Segre, non è un problema. Sino a prova contraria nessuno è obbligato a farlo, fortunatamente viviamo, almeno per il momento, in un paese libero e democratico. Sul civile si può obbiettare, ma questo è un altro discorso. In compenso si leggono commenti di uno squallore imbarazzante, scritti da individui che mischiano senza un minimo di pudore argomenti che fra loro non c’entrano nulla, solo per il gusto della polemica e della provocazione. Poi si meravigliano per essere definiti per quello che in effetti sono.

Una donna eccezionale, una persona immensa. Grazie dei suoi insegnamenti, ed AUGURI!!!

