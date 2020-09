Alcide Degasperi è comunque un gigante della politica ed il solo paragonarlo con i cosiddetti politici di oggi, già significa implicitamente svilirne la statura, il ruolo e l’acume programmatico e politico. Approfitto dell’occasione per ricordare che Degasperi, trentino di nascita, di nome e di lingua italiana era però un uomo nato e cresciuto nell’impero Austro Ungarico, da cui aveva assimilato la cultura dell’integrazione ed il ruolo fondamentale dell’autonomia territoriale all’interno di uno Stato in cui convivano ben 11 nazionalità. Era talmente convinto del ruolo della nazionalità italiana all’interno dell’impero austro Ungarico, che quando tutto era finito e l’imperatore Carlo proclamò il 4 ottobre del 1918, l’impero delle nazionalità e non citò la nazionalità italiana, si reco personalmente a Vienna, come deputato della Dieta Viennese, per esprimere tutto il suo diniego e stupore. In questo le differenze con il suo conterraneo e coetaneo Cesare Battisti non potevano essere più inconciliabili, come di fatto lo furono nella loro stessa vita politica. Ma fu proprio il suo concetto di Autonomia che permise all’Italia sconfitta nella 2° guerra mondiale di conservare l’Alto Adige, concedendogli quella larga autonomia che nel suo obiettivo allargò anche al suo Trentino. E se non ci fosse stata la strumentale separazione della Jugoslavia di Tito DALL’URSS di Stalin e la sua autoconvocazione nel novero dei paesi non allineati e quindi il disinteresse degli alleati a soddisfare le legittime aspirazioni italiane magistralmente esplicitate nel discorso all’ONU del marzo 1947 Degasperi avrebbe verosimilmente ottenuto la stessa autonomia anche per l’Istria Venezia Giulia della quale siamo stati invece mutilati nonostante la nostra compartecipazione alla guerra a fianco degli alleati dall’ottobre del ’43 all’aprile del ’45 e nonostante la celebrata e sostanzialmente inutile ma terribile guerra civile, anche nota come guerra di liberazione.

Alcide Degasperi è comunque un gigante della politica ed il solo paragonarlo con i cosiddetti politici di oggi, già significa implicitamente svilirne la statura, il ruolo e l’acume programmatico e politico. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo