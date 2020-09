“Ho provato a cambiare il Pd, ma a un certo punto il fuoco amico si è fatto insostenibile. Italia Viva oggi è tutt’altro che irrilevante. Il punto è che l’irrilevanza non si basa sui sondaggi, ma sulla capacità di dettare l’agenda del Governo, di spostare pesi nelle decisioni in Parlamento. E quelli che dicono che siamo irrilevanti poi passano il tempo a parlare di noi” #MatteoRenzi

Io ho una certezza. Quella del PD è una sinistra che tira a campare per i propri interessi La SINISTRA non può essere un partito delle poltrone e il PD lo è.

La SINISTRA è appartenenza a un modo di vedere le cose, a un modo di interpretare la società e a un sentire diverso dall’egoismo e dall’individualismo.

La SINISTRA è stare insieme

La SINISTRA è anelito a una vita civile

La SINISTRA è rispetto degli altri

La SINISTRA è solidarietà e non pietà

La SINISTRA è libertà da ogni vincolo

La SINISTRA è diritto di eguaglianza e non elemosina

La SINISTRA è contro chiunque usi la violenza per affermare le proprie ragioni

La SINISTRA è trionfo dell’umanità.

