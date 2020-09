Non c’ è da sorprendersi se viviamo in una Nazione dove un senatore della Repubblica Italiana sfila contro le mascherine , un evento non autorizzato contro le regole stesse della Repubblica Italia, come questi giovani cinici, opportunisti, fuori da ogni schema di convivenza civile! Gente alla deriva che si sente legittimata e spalleggiata quando si invocano le ruspe, il vesuvio che lavi i napoletani e stronzate che solo un fascista razzista può menzionare! Il degrado della società è dovuto a chi rappresenta quella società nel peggior modo possibile. Tanto da trasformarsi in assassini , tanto come ha detto un loro famigliare la Vittima era un extracomunitario.. ! Ora tanti indicheranno regole , governi forti , punitivi , dittatoriali , e il gioco è fatto! Willy è vittima di gente che ha aizzato e diviso il popolo per il potere! È vittima di chi ha denigrato autorità come il Papa, di chi ha azzerato ogni forma di rispetto , dando adito a quattro rutti della peggiore specie umana , di sentirsi forti a massacrare un ragazzo che loro vedevano il nemico dalla pelle più scura.

Non c’ è da sorprendersi se viviamo in una Nazione dove un senatore della Repubblica Italiana sfila contro le mascherine ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo