Renzi a Conte: “Stop chiacchiere e frottole”

“A Conte dico stop chiacchiere e frottole: hai lavoro oh,ora serve lavorare per infrastrutture salute lavoro economia fisco burocrazia. Se su questo riesci ad andare in Parlamento e dire, i 209 miliardi li metto qui è tutto più semplice, diventa una sfida e io vorrei dare una mano”. Così il leader di Iv Matteo Renzi parlando del Recovery fund ospite di ‘L’aria che tira’. Quanto alle conseguenze delle elezioni regionali sul governo: “Ha ragione il premier – conferma Renzi – si vota sulle Regioni e non per il premier”.

