“In fin dei conti cos’hanno fatto? Niente! Hanno solo ucciso un extracomunitario”. Lo ha detto in caserma uno dei parenti degli assassini di Willy, come riporta stamani “Repubblica”.

In cinque raccapriccianti parole c’è tutto il marcio del mondo.

È Il sipario che si alza rivelando una realtà abominevole, dove la vita di un “extracomunitario”, (Willy, tra l’altro, era nato in Italia) non vale niente, dove la sovranità della violenza è l’unica legge rispettata, dove odio e disprezzo soffocano ciò che resta della civiltà.

In questa vicenda la giustizia farà il suo corso, mi auguro con il massimo del rigore. Ma la responsabilità morale di avere prodotto un tale danno alla convivenza pacifica tra donne e uomini pesa come un macigno sulla coscienza di chi ha legittimato, accarezzato e usato per proprio tornaconto i peggiori istinti dell’essere umano.

Siamo arrivati a questo ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo