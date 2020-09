THE GIORNALISTI

Scagliarsi fisicamente contro qualcuno, chiunque sia, è sempre sbagliato e non rispettare l’integrità, anche fisica, di qualcuno è un reato che va perseguito secondo la legge. Che, però, gradua le pene secondo giustizia. Un conto è rubare una mela, un altro è rapinare una banca.

Maurizio Crippa, su il Foglio di ieri, paragona l’assassinio di Willy all’aggressione subita dal Truce a Pontassieve. Una aggressione, dico per inciso, assolutamente condannabile.

I due fatti, secondo Crippa, avrebbero una radice comune nell’odio che è seminato a piene mani da tutti contro tutti. “Ora aspettiamo” – scrive il giornalista – “che qualcuno – che so? Rula Jebreal, magari padre Zanotelli – scandisca con la stessa foga riservata a Colleferro “ecco cosa succede quando si semina odio contro Salvini”, come appunto i due fini intellettuali hanno detto a proposito del povero Willy”. Fine della citazione crippesca.

I giornalisti hanno il diritto di scrivere qualunque stupidaggine. Giusto. Non critico la libertà di stampa. Critico una opinione che denota una alterazione grave della percezione della realtà da parte di Crippa, secondo il quale un atto criminale di efferata brutalità, che ha lasciato un innocente morto, dovrebbe suscitare la stessa reazione del gesto di una persona, “in stato di alterazione” secondo il rapporto di polizia, che ha prodotto lo sgarro di una camicia nel tentativo di strappare dalle mani dell’aggredito un crocifisso che lo stesso brandiva, provocatoriamente per un credente che se ne senta offeso, a fini politici.

Insomma per Crippa il ladro della mela dovrebbe suscitare la stessa reazione del rapinatore a mano armata.

Padronissimo Crippa di chiamare l’idraulico per farsi cucinare il pranzo. Ma perché, con grande pacatezza un pò ipocrita, Crippa tira in ballo le giuste razioni di Rula Jibreal, le opinioni di padre Zanotelli e conclude indicando, con nomi e cognomi, una serie di colleghi definendoli “in stato di alterazione” e istigatori della rissa verbale, chiedendo loro “parlateci di Pontassieve”?

Penso che Crippa, dopo quello delle proporzioni, abbia perso il senso del ridicolo. Superfluo argomentare oltre.

