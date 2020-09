A Di Maio che ci invita a non pensare al Mes in questo momento ma a concentrarci solo sul Recovery Fund, direi che proprio perché ci concentriamo che pensiamo che sia vero l’esatto contrario. La matematica non è un’opinione e non è nemmeno troppo complicata: se usi i fondi del Recovery Fund per la sanità senza usare i 37 mld del Mes, dovrai sottrarre quelle risorse ad altre misure. Cioè quelle per il lavoro, per le imprese, per le infrastrutture, per la formazione…

E SONO SOLDI PER I GIOVANI, LE DONNE, LE FAMIGLIE, LE IMPRESE!

Quindi la scelta va fatta adesso, senza perdere altro tempo.Davide Faraone

Assolutamente si, il MES ci serve, anche per aiutare le scuole! 11milioni di maschere al giorno, anche se non tutti i giorni perché sono cmq valide le maschere lavabili, è già una grande spesa. I contagi continuano a crescere, le spese sanitarie con i nuovi ricoveri pure, vorrei sapere da Di Maio come cavolo pensa di fare in questi mesi visto che il Recovery found non l’avremo prima della primavera?? Pensasse di fare il ministro degli esteri che fa schifo come lavora, e lasci a chi se ne intende a decidere.AGGIUNGIAMO ! Il Sud che ha bisogno per la sanità i soldi del MES , se vogliamo fare un salto di qualità e quantità alla Sanità meridionale per evitare le sofferenze ( i cosiddetti treni della speranza)alla gente del Sud . Bisogna anche fare una scelta di competenze e capacità e non di amicizie.Mi auguro che il presidente Musumeci pensi al bene dei Siciliani e non agli interessi populisti dei suoi amici e si faccia sentire a Roma chiedendo i soldi per migliorare la sanità siciliana. IL MES! Tutti lo vogliono fuorché lui e salvini, questo dice tutto.

Conte (ed anche il PD) dovrebbero cesssare di seguire supinamente la linea grillina e richiamare invece alla coerenza DiMaio, Crimi e i grillini nel rapporto con l’ Europa sui finanziamenti per la ripresa economica e occupazionale

È un errore gravissimo dei 5* insistere a non accettare il Mes. In quanto l’ Italia non può rinunciare ai 37Mld€ che gli spettano.

Sono soldi di cui le regioni hanno urgente bisogno per fare fronte alla crisi sanitaria del virus e vengono dati a tassi interesse zero a partire da ottobre 2020.

Chiedere che l’UE anticipi all’ Italia (come vogliono i 5* di DiMaio e Crimi) 20Mld€ dal Recovery Fund vorrebbe dire mettere in crisi la trattativa con l’ Europa e restare isolati perché i finanziamenti Recovery Fund non possono essere erogati prima di giugno 2021. Gli accordi stipulati prevedono che prima debbano essere definiti e approvati i piani di sviluppo dai singoli Paesi per essere portati in visione al Parlamento Europeo e alla Commissione UE.

La priorità del governo non è chiedere anticipi al Recovery Fund, ma accettare il Mes per avere subito i 37 miliardi che ci spettano dall’ UE.Per es. alla regione Toscana spettano 2,5 Mld€ dei 37 previsti. Italia Viva si batte perché questo finanziamento sia accettato in tempi rapidi perché le regioni non possono farne a meno.

Ma Di Maio che esperienza ha per giudicare, valutare queste faccende, non saranno più grandi lui? Cosa può capire un bibitaro. Grammatica zero geografia zero e di conseguenza cosa può capire del MES? ORA! Ci meravigliamo di un ministro che occupa la sua poltrona solo per portare a casa il lauto stipendio. Si è accaparrato i ministeri più delicati e importanti senza mai combinare una minchia. Un bibitaro approdato alla politica senza studi, senza stracci di laurea. Da vomito. MA! Se facciamo un’analisi di competenze dovremmo scartare tutti o quasi i facenti parte del Governo d’altra parte è la scelta che abbiamo fatto quando c’hanno dato la facoltà di votare … Chi è causa del suo mal pianga se stesso ! I vecchi proverbi non si smentiscono mai !!! .

I 5incompetenti continuano ad essere non solo incompetenti ma anche somari! La loro testardaggine per una visione prettamente ideale fanno perdere al popolo ITALIANO 37miliardi di euri che servono a rinnovare tutto il sistema sanitario nazionale

A Di Maio che ci invita a non pensare al Mes in questo momento ma a concentrarci solo sul Recovery Fund.Di Maio torna allo stadio, ci sono bibite da vendere, ieri no euro, oggi no Mes. Il caldo sta calando la sete calerà, perdetesti introiti col tuo vero business. Sarai soddisfatto tu e ancora di più noi italiani. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo