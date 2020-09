E’ la seconda volta in pochi anni. Era il 2016 e lo sterminato campo Profughi di Moria a Lesbo andò a fuoco. E’ successo di nuovo in pochi giorni.

E’ un campo profughi di oltre 13.000 persone per soli 3.000 posti letto.

Chi lo ha visitato lo descrive come un vero inferno, un luogo di angoscia ed oppressione, con i fili spinati, i soldati ai posti di blocco ed i cani addestrati. E’ un campo in terra battuta dove si alzano in continuazione nugoli di polvere, dove i bambini giocano scalzi, dove le abitazioni sono piene come un uovo e tante persone dormo al agghiaccio ammassati, come racconta un operatore umanitario, sotto sporadici alberi rinsecchiti e soffocati dalla canicola Greca che arriva anche ai 50 gradi.

Sarebbe bello mandare ad aiutare questi poveri cristi l’ex ministro della Repubblica italiana Matteo Salvini, sarebbe bello vederlo invece che sul red carpet di Venezia dove pomiciava con la sua fidanzatina, vederlo aiutare questi profughi a cui non è rimasto più nulla se non la speranza un girono di rifarsi una vita da noi in occidente.

DUE SECOLI DI ILLUMINISMO ANDATI IN FUMO!!!

